ДТП на кольце 9-го микрорайона попало на запись камеры видеонаблюдения

Обошлось без пострадавших.

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Накануне на кольце 9-го микрорайона произошло ДТП - столкнулись две легковушки. Происшествие попало на запись камеры видеонаблюдения.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП обошлось без пострадавших, водители оформили его по европротоколу.