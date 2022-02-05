Происшествия
16 минут назад
ДТП на кольце 9-го микрорайона попало на запись камеры видеонаблюдения
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Обошлось без пострадавших.
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Накануне на кольце 9-го микрорайона произошло ДТП - столкнулись две легковушки. Происшествие попало на запись камеры видеонаблюдения.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП обошлось без пострадавших, водители оформили его по европротоколу.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ДТП обошлось без пострадавших, водители оформили его по европротоколу.
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