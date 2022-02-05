Общество

21 минуту назад

Генеральным директором «РВК-Липецк» назначен Александр Шачнев

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#«РВК-Липецк»
Генеральным директором «РВК-Липецк» назначен Александр Шачнев
Генеральным директором ООО «РВК-Липецк» (совместное предприятие ГК «Росводоканал» и ВЭБ.РФ), как и предполагал GOROD48, назначен Александр Шачнев. Ранее он возглавлял «Липецкую городскую энергетическую компанию». 

«Перед руководителем предприятия жизнеобеспечения областного центра стоят задачи по повышению эффективности работы с потребителями, внедрению новых клиентских сервисов и цифровых технологий, реализации мероприятий инвестиционной и производственной программ», - сообщает пресс-служба «РВК-Липецк».

Александру Шачневу 35 лет. Он окончил ЛГТУ по специальности «Электротехника, электромеханика и электротехнологии», аспирантуру по направлению «Электро- и теплотехника». Трудовую деятельность начал на НЛМК. Занимал руководящие посты в различных компаниях. Работал заместителем председателя городского департамента ЖКХ. 

4 232
#«РВК-Липецк»

Комментарии (4)

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В 22 закончил ЛГТУ

6 минут назад
13 лет всё искал тёпленькое место ! НАШЁЛ !
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Витек

6 минут назад
Лгэк добил, теперь за рвк взялся.
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ссср

9 минут назад
да хоть пупкин людям без разницы толку мало
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Я

12 минут назад
Творческую инженерную работу променял на бюрократию в среде фекалий . Деньги не пахнут.
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