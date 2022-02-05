Общество
21 минуту назад
Генеральным директором «РВК-Липецк» назначен Александр Шачнев
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Генеральным директором ООО «РВК-Липецк» (совместное предприятие ГК «Росводоканал» и ВЭБ.РФ), как и предполагал GOROD48, назначен Александр Шачнев. Ранее он возглавлял «Липецкую городскую энергетическую компанию».
«Перед руководителем предприятия жизнеобеспечения областного центра стоят задачи по повышению эффективности работы с потребителями, внедрению новых клиентских сервисов и цифровых технологий, реализации мероприятий инвестиционной и производственной программ», - сообщает пресс-служба «РВК-Липецк».
Александру Шачневу 35 лет. Он окончил ЛГТУ по специальности «Электротехника, электромеханика и электротехнологии», аспирантуру по направлению «Электро- и теплотехника». Трудовую деятельность начал на НЛМК. Занимал руководящие посты в различных компаниях. Работал заместителем председателя городского департамента ЖКХ.
«Перед руководителем предприятия жизнеобеспечения областного центра стоят задачи по повышению эффективности работы с потребителями, внедрению новых клиентских сервисов и цифровых технологий, реализации мероприятий инвестиционной и производственной программ», - сообщает пресс-служба «РВК-Липецк».
Александру Шачневу 35 лет. Он окончил ЛГТУ по специальности «Электротехника, электромеханика и электротехнологии», аспирантуру по направлению «Электро- и теплотехника». Трудовую деятельность начал на НЛМК. Занимал руководящие посты в различных компаниях. Работал заместителем председателя городского департамента ЖКХ.
4 232
В 22 закончил ЛГТУ
Витек
ссср
Я