В перевернувшейся «Ладе» пострадал 47-летний водитель

Сегодня рано утром в Липецке на улице Металлургов произошло ДТП.

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Сегодня в 6:40 в Липецке на улице Металлургов недалеко от остановки общественного транспорта «Шлакопереработка» перевернулся автомобиль «Лада Гранта».



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по данному факту сотрудниками полиции организована проверка.



- По предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением, и автомобиль перевернулся, - отметили в пресс-службе полиции. - В результате ДТП пострадал водитель «Лады», он был госпитализирован. Сотрудниками полиции выясняются обстоятельства происшествия, причины и условия ДТП.