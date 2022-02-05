Семь торговых точек попались на несоблюдении антиковидных мер

А всего проверили 157.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, на этой неделе на предмет соблюдения правил поведения в период пандемии было обследовано 157 торговых точек, в 7 из них были установлены нарушения, возбуждены административные дела.



- Количество нарушений противоковидных правил в торговых объектах Липецкой области, безусловно, сократилось, но те единичные случаи нарушений, которые имеют место быть, оборачиваются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям большими штрафами, - отмечают в управлении. - Напомним, что административная ответственность за нарушение правил поведения в период введения режима повышенной готовности предусмотрена статьёй 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».



Самыми распространенными нарушениями является неправильное ношение медицинской маски в торговых объектах, несоблюдение социального дистанцирования, в том числе путем нанесения разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на соответствующей территории, допуск в торговый объект покупателей без маски, не обеспечение проверки QR-кодов при входе.



Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в регионе, предпринимателям ещё раз напоминают о необходимости соблюдения постановления администрации Липецкой области №159.