Общество

сегодня, 10:08

Семь торговых точек попались на несоблюдении антиковидных мер

8 494
#торговля #коронавирус
1
Семь торговых точек попались на несоблюдении антиковидных мер

А всего проверили 157.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, на этой неделе на предмет соблюдения правил поведения в период пандемии было обследовано 157 торговых точек, в 7 из них были установлены нарушения, возбуждены административные дела.

- Количество нарушений противоковидных правил в торговых объектах Липецкой области, безусловно, сократилось, но те единичные случаи нарушений, которые имеют место быть, оборачиваются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям большими штрафами, - отмечают в управлении. - Напомним, что административная ответственность за нарушение правил поведения в период введения режима повышенной готовности предусмотрена статьёй 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Самыми распространенными нарушениями является неправильное ношение медицинской маски в торговых объектах, несоблюдение социального дистанцирования, в том числе путем нанесения разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на соответствующей территории, допуск в торговый объект покупателей без маски, не обеспечение проверки QR-кодов при входе.

Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в регионе, предпринимателям ещё раз напоминают о необходимости соблюдения постановления администрации Липецкой области №159.
8 494
#торговля #коронавирус
1

Комментарии (8)

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Гость

20 минут назад
Юрист, где, в магазине?
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Наталья

23 минуты назад
Медик, а я хожу без маски, носового платка и в соплях. И чихаю и кашляю на других людей, и на продукты.
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Юрист

23 минуты назад
Медик, так мы и Голикову с Гинзбургом вроде никогда в маске не видели.
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Медик

27 минут назад
А я в магазины хожу в ОЗК и противогазе.Меня везде пропускают.
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Премьер министр

37 минут назад
Шли бы лучше снег чистили во дворах , больше пользы было бы. . Дармоеды.
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Медик

40 минут назад
60+, не, ну если САМА Малышева...
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60+

46 минут назад
Малышева в жить здорова заявила что маски бесполезны , кроме вреда ничего . Нужны респираторы!
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Гость

47 минут назад
Очередная лживая страшилка
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