Коронавирус в России: SARS-CoV-2 нацелился на детей?

Заболеваемость коронавирусом стремительно растет – прогноз в 100 тысяч заразившихся в сутки оказался не пределом. На долю заболевших детей приходится пятая часть выявляемых случаев. Новый штамм «омикрон» выявили уже в 83 регионах из 85. Врачи предупреждают – лечение при коронавирусе и гриппе разное, даже если некоторые симптомы окажутся схожими. Ученые не исключают – на пике заболеваемости пострадавших может оказаться до 400 тысяч человек в сутки.

Количество случаев заражения коронавирусом снова резко пошло вверх – уже зарегистрировано почти 170 тысяч заболевших. Смертность остается менее 700 летальных исходов за сутки. В целом на этой неделе заразившихся было от 124 до 168,2 тысячи случаев за сутки. Всего с понедельника по пятницу в России объявлено о 715 758 инфицированных, следует из данных оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Общее число зараженных в России с начала пандемии достигло 12 452 765 человек, из них 334 039 скончались.



В Липецкой области число тех, у кого выявляли положительный тест на SARS-CoV-2, также резко выросло – с понедельника по пятницу регистрировалось от 774 до 1298 заразившихся в сутки. Число летальных случаев с начала регистрации инфекции в регионе составило 3069 человек. Всего с начала эпидемии на территории области выявлено 97 048 случаев новой коронавирусной инфекции.



Всего за неделю заболеваемость коронавирусом выросла вдвое, отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ. В 19 регионах РФ заболеваемость ковидом превышает среднероссийский показатель, а снижение зафиксировано только в двух регионах. «Омикрон» выявили в 83 регионах из 85, среди пострадавших от этого штамма 70% не были привиты от ковида, а 95% - не болели им ранее. Рост заболеваемости регистрируется во всех возрастных группах, максимальная заболеваемость среди подростков. «В целом по стране рост заболеваемости обусловлен преимущественно легкими и средними формами заболевания», - добавила она, ее слова приводят РИА Новости. Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что количество тяжелых пациентов снизилось на 9%, что можно назвать хорошим сигналом. «Ну и снижается доля пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких. Это тоже хороший сигнал. Снизилось до 2,5%. Это где-то около 5% за неделю снижение», - добавил министр в рамках своего выступления на заседании координационного совета. А вот нагрузка на амбулаторное звено по словам министра заметно выросла.



Значительно выросла доля заболевших детей. Как пояснил глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, дети составляют сегодня около 21% от общего числа больных. «Отмечается значительный прирост числа заболевших детей. Особенно последнюю неделю. Более чем в 2,2 раза», - передают РИА Новости. 976% детей лечатся амбулаторно, госпитализированы около 10 тысяч человек. В регионах увеличили число коек для возможных пострадавших подростков и детей. Как отметила Анна Попова, максимальная заболеваемость регистрируется сегодня среди подростков 15-17 лет, передает ТАСС. По словам заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессора Натальи Пшеничной, дети в основном заражаются коронавирусом в кругу семьи от взрослых.



После появления вакцины для подростов прививки сделали почти 17 тысяч детей от 12 до 17 лет, сообщил Михаил Мурашко на заседании координационного совета, передают РИА Новости. А вот в целом темпы вакцинации от коронавируса министр назвал недостаточными. По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой сейчас, с появлением «омикрона» коллективный иммунитет должен составлять не ниже 90%. «Сначала мы говорили, что достаточно 60%, потому что скорость передачи самого первого варианта - уханьского, была небольшой. Потом говорили о 80%. Сейчас стало совершенно очевидно, что, во-первых, иммунитет утрачивается через какое-то время у переболевших, и сегодня ученые говорят, что так как контагиозность, заразность, достигла практически максимальных уровней из известных нам других инфекций, то и уровень коллективного иммунитета должен быть больше 90%», сказала она. Между тем, сейчас этот показатель держится на уровне 64%, поскольку если люди, которые полгода назад сделали прививку, не делают ее сейчас, выпадают из числа людей, которые имеют иммунитет. Главный внештатный специалист-гериатр столичного департамента здравоохранения Надежда Рунихина в свою очередь призывает пожилых не опасаться вакцинации даже в период высокой заболеваемости: «Несмотря на то, что сейчас идет высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией, для пожилых пациентов рекомендации по вакцинации остаются приоритетными. Исследования показывают, что даже если прошла вакцинация и вскоре произошло заражение ковидом, то вакцинация способствует более благоприятному течению заболевания», - пояснила она в беседе с РИА Новости.



Врачи наблюдают за изменением течения болезни из-за нового штамма. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что около 20% больных COVID-19 в России не имеют симптомов. Кроме того, коронавирус утратил способность проникать в легочную ткань и в основном поражает органы верхних дыхательных путей, заявила глава ведомства в интервью РИА Новости. Тяжелые формы, которые наблюдались раньше, он не провоцирует. Однако еще неизвестно, какие будут осложнения после него – прошло слишком мало времени с момента его появления. Также нет ответа на вопрос, защитит ли заражение «омикроном» от дальнейшего заражения «дельтой». «Мы очень надеемся, что да, он будет защищать, но сегодня ученые занимаются изучением этого вопроса», сказала Анна Попова в телеэфире канала «Россия-1». А вот заразиться повторно «омикроном» по мнению ученых можно. Омикрон-штамм обладает повышенной заразностью, поэтому мы можем столкнуться со случаями повторного заражения этим вариантом, высказал предположение в интервью радио Sputnik вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Не самым хорошим соседством по мнению профессора кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексея Аграновского является одновременное присутствие «омикрона» и «дельты». Помимо роста заболеваемости среди людей разного возраста, близкое соседство разных штаммов может привести к дальнейшей эволюции коронавируса, предупредил вирусолог в интервью радио Sputnik. Самым эффективным способом защиты он считает прививку. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что лечение при гриппе и коронавирусе разное, потому для точного диагноза необходим врач. Так, при COVID-19 могут образоваться тромбы, а грипп может сопровождаться кровотечением, поэтому важно не перепутать эти заболевания и не переназначить не те лекарства. Она отметила, что назначать препараты должен доктор.



Пик заболеваемости коронавирусом в России, когда количество новых случаев может превысить 200 тысяч в сутки, а число болеющих достичь 4 миллионов человек, вероятен 22-24 февраля. Такой прогноз озвучил заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Виктор Захаров. Об этом он рассказал в интервью журналистам. По мнению главного научного сотрудника Центра им. Н.Ф. Гамалеи Анатолия Альтштейна пик заболеваемости коронавирусом и ее дальнейшее снижение ожидают Россию в ближайшее время – об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия-24». А директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова Роспотребнадзора, профессор Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов в интервью РИА Новости предположил, что текущий пик заболеваемости коронавирусом, как ожидается, пойдет на спад к концу февраля – началу марта, а следующий небольшой начнется в марте-апреле, потом – в начале сентября. В целом же пандемийные процессы будут сопровождать людей еще три года. «Но все будет во многом определяться тем, как быстро будет подрастать наш уровень коллективного иммунитета и будет ли уровень нашего коллективного иммунитета поспевать за вариабельностью вируса», - отметил Щелканов. Еще один вариант пика заболеваемости представил вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов. Он считает, что заболеваемость штаммом коронавируса «омикрон» в России может достичь 400 тысяч случаев в день, нужна массовая вакцинация. А инфекционист Евгений Тимаков в эфире радиостанции «Говорит Москва» предположил, что штамм «омикрон» сможет заразить до 90% населения России. «Я думаю, что 90% населения нашей и других стран будут заражены этим самым «омикроном», особенно второй версией его - суперверсией, которая пришла, BA.2», - сказал он.



Из-за роста заболеваемости сотрудников рекомендуют переводить на удаленку – такие рекомендации дал Минтруд, об этом сообщается в сообщении ведомства. Численность таких сотрудников каждая организация определяет самостоятельно, исходя из своих возможностей. В Минтруде также напомнили, что смена режима не может быть основанием для сокращения зарплаты при сохранении объема выполняемых задач. Обязательными пока остаются действующие в России COVID-ограничения, напомнила Анна Попова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Между тем, по ее словам, специальный карантин для тех, кто контактировал с заразившимися «омикроном», не нужен – как рассказала глава Роспотребнадзора в эфире телеканала «Россия-1», из-за быстрой передачи в карантине теряется смысл. Тестироваться на COVID-19 стоит также не всем, лишь тем, у кого есть симптомы. Ученые также поддержали отмену карантина для тех, кто контактировал с больными COVID-19, об этом сообщает РБК. «Омикрон» очень заразен, но протекает не так тяжело, как предыдущие варианты, сказала РБК директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. Поэтому следует работать над вакцинацией и лекарствами, а вводить ограничения бессмысленно. Отмену карантина для контактных с больными «омикроном» поддержал и доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

