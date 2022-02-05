Происшествия

сегодня, 08:03

В Липецке угнали и сожгли «ВАЗ-2107»

9 946
#угон #поджог #пожар
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Из машины также пропали автомобильный усилитель, автомагнитола и колонки.

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В отдел полиции № 7 УМВД России по городу Липецку поступило заявление о том, что угнан автомобиль «ВАЗ-2107», который позднее был обнаружен сгоревшим в гаражном кооперативе в Октябрьском районе Липецка.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, ночью угонщики вскрыли личинку замка водительской двери, припаркованной во дворе многоквартирного жилого дома «семерки» и отправились кататься по улицам города. Заехав в один из гаражных кооперативов, мужчины забрали автомобильный усилитель, автомагнитолу и 4 колонки, а после один из них поджог автомобиль.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых в угоне и поджоге. Ими оказались двое ранее судимых липчан: одному из них 33 года, другому 29 лет. На угон они пошли в состоянии алкогольного опьянения и из хулиганских побуждений.

Автомобиль полностью уничтожен огнем.

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Сумму причиненного ущерба потерпевший оценил в 150 тысяч рублей.

В ходе проведенного обыска по месту проживания 33-летнего подозреваемого изъяты украденные из машины вещи.

По факту неправомерного завладения автомобилем группой лиц по предварительному сговору возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ, а также возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения чужого имущества по части 2 статьи 167 УК РФ.

На период предварительного следствия подозреваемые заключены под стражу. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Фото, видео - пресс-служба УМВД России по Липецкой области
9 946
#угон #поджог #пожар
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Комментарии (9)

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ЮристЮрий

6 минут назад
Дядям 29 и 33 годика которые решили покататься на ВАЗике... Таких не сажать таких на лет на пять мести дороги
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Пиромания

23 минуты назад
Больные люди. Изолировать их надо, хотя бы года на три.
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мажор

33 минуты назад
Очистили город от автохлама.
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Да ладно

сегодня, 08:31
Витя, всегда можно найти, что отжать. На крайняк - или они, или их дряхлые мамаши побегут в микрозаймы или получше поищут деньги дома.
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Витя

сегодня, 08:26
Ха-ха, ага отожмет откуда у них 150к ? после отсидки может 1/3 часть дадут и хватит
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Правда

сегодня, 08:23
Надо было тыс.300 оценивать,что бы эти упыри знали....
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Липчанин

сегодня, 08:23
Ха-ха, то что суд присудит, ни говорит ещё что деньги мгновенно поступят на счёт. Будут по тысячи в месяц перечислять, и пока отдадут будет буханка хлеба стоить половина этой суммы
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Ванька Грозный

сегодня, 08:21
красотища-то какая , лепота !!
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Ха-ха

сегодня, 08:17
Во, терпиле повезло! Этот хлам за 150к он никогда бы не продал, а сейчас по суду отожмет у жуликов.
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