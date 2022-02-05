Происшествия
сегодня, 08:03
В Липецке угнали и сожгли «ВАЗ-2107»
Из машины также пропали автомобильный усилитель, автомагнитола и колонки.
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В отдел полиции № 7 УМВД России по городу Липецку поступило заявление о том, что угнан автомобиль «ВАЗ-2107», который позднее был обнаружен сгоревшим в гаражном кооперативе в Октябрьском районе Липецка.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, ночью угонщики вскрыли личинку замка водительской двери, припаркованной во дворе многоквартирного жилого дома «семерки» и отправились кататься по улицам города. Заехав в один из гаражных кооперативов, мужчины забрали автомобильный усилитель, автомагнитолу и 4 колонки, а после один из них поджог автомобиль.
Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых в угоне и поджоге. Ими оказались двое ранее судимых липчан: одному из них 33 года, другому 29 лет. На угон они пошли в состоянии алкогольного опьянения и из хулиганских побуждений.
Автомобиль полностью уничтожен огнем.
Сумму причиненного ущерба потерпевший оценил в 150 тысяч рублей.
В ходе проведенного обыска по месту проживания 33-летнего подозреваемого изъяты украденные из машины вещи.
По факту неправомерного завладения автомобилем группой лиц по предварительному сговору возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ, а также возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения чужого имущества по части 2 статьи 167 УК РФ.
На период предварительного следствия подозреваемые заключены под стражу. Им грозит до семи лет лишения свободы.
Фото, видео - пресс-служба УМВД России по Липецкой области
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, ночью угонщики вскрыли личинку замка водительской двери, припаркованной во дворе многоквартирного жилого дома «семерки» и отправились кататься по улицам города. Заехав в один из гаражных кооперативов, мужчины забрали автомобильный усилитель, автомагнитолу и 4 колонки, а после один из них поджог автомобиль.
Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых в угоне и поджоге. Ими оказались двое ранее судимых липчан: одному из них 33 года, другому 29 лет. На угон они пошли в состоянии алкогольного опьянения и из хулиганских побуждений.
Автомобиль полностью уничтожен огнем.
Сумму причиненного ущерба потерпевший оценил в 150 тысяч рублей.
В ходе проведенного обыска по месту проживания 33-летнего подозреваемого изъяты украденные из машины вещи.
По факту неправомерного завладения автомобилем группой лиц по предварительному сговору возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ, а также возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения чужого имущества по части 2 статьи 167 УК РФ.
На период предварительного следствия подозреваемые заключены под стражу. Им грозит до семи лет лишения свободы.
Фото, видео - пресс-служба УМВД России по Липецкой области
ЮристЮрий
Пиромания
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