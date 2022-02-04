Общество

54 минуты назад

В поселке Тракторном отключат холодную воду

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#отключения
В поселке Тракторном отключат холодную воду
5 февраля с 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в Тракторном: домах №№ 31, 31а, ст. 31а, 36а, 36б, 36в, 38а, 46а по улице Ильича, №№ 27, 29 по улице Коммунистической, № 1 в 1-м Театральном переулке, в частном секторе улиц Ватутина, Зеленой, Украинской, Лесной, Краснодонской, Олега Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Спортивной, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Новоселов, Лобачевского, Софьи Ковалевской, Спартака, Ильича, переулков 1-го Театрального, 2-го Театрального, Садового, Моторного, 2-го Моторного, Линейного, проезда Ильича. РВК-Липецк будет проводить ремонтные работы на сетях. Воду подвезут по адресу: улица Ильича, 46а. 

С 10:00 и до окончания работ не будет холодной воды из-за ремонтных работ на сетях в домах № 6а по улице Жуковского, №№ 6, 10, 12, 13, 15 по улице Бачурина, № 11 по улице 6 Гвардейской Дивизии. Воду подвезут к дому № 6а по улице Жуковского. 

После окончания работ возможно повышение мутности воды, сообщили в РВК-Липецк. 

226
#отключения

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