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В Липецкой области прекратится снег и похолодает до -11

2 452
#похолодание
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В Липецкой области прекратится снег и похолодает до -11

5 февраля атмосферное давление в Липецкой области будет расти – существенных осадков не ожидается. 

6 и 7 февраля при прохождении через регион атмосферного фронта Скандинавского циклона выпадет снег. Среднесуточные температуры воздуха составят: 5 и 6 февраля - 11-12 градусов мороза, что на 1 градус ниже нормы, 7 февраля – 4-4 градуса мороза, что на 6 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 февраля в Липецкой области переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью составит от -10 до -15 градусов, днем будет от -6 до -11 градусов.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит от -12 до -14 градусов, днем ожидается от -8 до -10 градусов.

День 5 февраля стал самым теплым в Липецке в 1914 году, тогда в городе было +4 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1976 году – 31 градус мороза.
2 452
#похолодание
2

Комментарии (2)

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Николай Прокладкин

32 минуты назад
Главное, что бы было сухо !
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А?

38 минут назад
Когда?
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