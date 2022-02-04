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В Курской области пятилетнюю девочку покусала и едва не задушила собака
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Годовалый пес напал на девочку 26 января в подъезде многоэтажки.
Утром 26 января девочка вместе с мамой отправилась в детский сад.
- Я закрывала входную дверь, дочь стояла у входа в тамбур, лицом к лифту. На ней была зимняя вязаная шапка с верёвочками, завязанными под подбородком на бант, и зимняя куртка, – рассказала «Курским известиям» мать девочки Кристина.
В этот момент открылась дверь второй квартиры тамбура, из неё вышел соседский мальчик, а за ним выбежал пес породы американский булли, который прыгнул девочке на спину и сбил ее с ног. Мальчик оттащил кобеля в квартиру, но из дверей выбежала вторая собака той же породы, и кинулась на лежавшую девочку, вцепилась в её шапку. Завязки шапки обтянули шею ребенка. Когда девочку удалось освободить, она уже задыхалась, а вся ее голова и лицо были в крови.
Девочку доставили в травмпункт, там ей наложили под общим наркозом несколько швов.
Хозяйка собак в беседе с журналистом «Курских известий» пояснила, что ни она, ни её муж не снимают с себя ответственности за произошедшее. «Но мы сами в шоке, – говорит она. – Собаки никогда так себя не вели!
Сейчас собаки на карантине, и, по словам их хозяйки, после карантина она сразу же отвезёт напавшую на девочку собаку в кинологический центр. «Там за ней несколько дней понаблюдает кинолог, и если он мне скажет, что есть в поведении отклонения, она домой не вернётся, я готова её усыпить, – уверяет женщина. – Я прекрасно понимаю и девочку, и родителей, на меня саму в детстве напал ротвейлер, трепал меня, следы от зубов остались. Я уже сказала маме ребенка: всё, что надо, любая помощь, мы всем поможем. Пока, как мама сказала, ничего не нужно.
В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что после медицинской экспертизы, которая выявит степень тяжести причинённого вреда здоровью, произошедшему будет дана правовая оценка.
- Я закрывала входную дверь, дочь стояла у входа в тамбур, лицом к лифту. На ней была зимняя вязаная шапка с верёвочками, завязанными под подбородком на бант, и зимняя куртка, – рассказала «Курским известиям» мать девочки Кристина.
В этот момент открылась дверь второй квартиры тамбура, из неё вышел соседский мальчик, а за ним выбежал пес породы американский булли, который прыгнул девочке на спину и сбил ее с ног. Мальчик оттащил кобеля в квартиру, но из дверей выбежала вторая собака той же породы, и кинулась на лежавшую девочку, вцепилась в её шапку. Завязки шапки обтянули шею ребенка. Когда девочку удалось освободить, она уже задыхалась, а вся ее голова и лицо были в крови.
Девочку доставили в травмпункт, там ей наложили под общим наркозом несколько швов.
Хозяйка собак в беседе с журналистом «Курских известий» пояснила, что ни она, ни её муж не снимают с себя ответственности за произошедшее. «Но мы сами в шоке, – говорит она. – Собаки никогда так себя не вели!
Сейчас собаки на карантине, и, по словам их хозяйки, после карантина она сразу же отвезёт напавшую на девочку собаку в кинологический центр. «Там за ней несколько дней понаблюдает кинолог, и если он мне скажет, что есть в поведении отклонения, она домой не вернётся, я готова её усыпить, – уверяет женщина. – Я прекрасно понимаю и девочку, и родителей, на меня саму в детстве напал ротвейлер, трепал меня, следы от зубов остались. Я уже сказала маме ребенка: всё, что надо, любая помощь, мы всем поможем. Пока, как мама сказала, ничего не нужно.
В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что после медицинской экспертизы, которая выявит степень тяжести причинённого вреда здоровью, произошедшему будет дана правовая оценка.
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