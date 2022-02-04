Общество

сегодня, 15:26

Липецкой «управляшке» грозит банкротство

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#банкротство #управляшка
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Липецкой «управляшке» грозит банкротство

Претензии к организации заявили налоговики.

В Арбитражный суд Липецкой области обратилась Федеральная налоговая служба России с заявлением о признании управляющей компании ООО «СервисУют» банкротом.

- У компании имеется задолженность по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды в размере 1,2 млн рублей. Арбитражный суд определил принять заявление о признании ООО «СервисУют» несостоятельным к рассмотрению, - сообщает пресс-служба липецкого арбитража. - Судебное разбирательство для рассмотрения вопроса о проведении процедур банкротства назначено на 2 марта 2022 года.

За последнее время ООО «СервисУют» 54 раза выступал участником арбитражного процесса. Чаще всего на «управляшку» в суд подают ресурсоснабжающие компании из-за долгов по оплате поставки. Участником банкротного дела ООО «СервисУют» стал впервые.

Управляющая компания ООО «СервисУют оказывает услуги по управлению многоквартирными жилыми домами с 2017 года, указано на сайте организации. Управляющая компания обслуживает 22 многоквартирных дома, расположенных в Липецке. Эти здания находятся на улицах Звездной, Металлистов, Геологической, Силикатной, Архангельской и Астраханской.
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#банкротство #управляшка
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Комментарии (2)

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Mikl

32 минуты назад
Банкротом стало быть престижно в стране, им даже дают героев России. не говоря об депутатских должностях
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Директор

сегодня, 15:45
Ничего страшного, деньги в овшорах. А здесь я ещё одну создам. Это же смехдержава.
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