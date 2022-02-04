Общество

сегодня, 13:56

Снег и наледь сломали козырёк подъезда

7 1434
#ЖКХ #снег
6
Снег и наледь сломали козырёк подъезда

Управляющая компания уже работает на месте.

Жильцы дома №7 по улице Гагарина сегодня утром пожаловались, что наледь сломала козырек подъезда и в любой момент он может обрушиться на головы.

Видеожалобу жильцов выложил у себя на странице Андрей Трофименков.


Как сообщил GOROD48 и.о. руководителя Государственной жилищной инспекции Липецкой области Юрий Букреев, никто из жильцов дома №7 по улице Гагарина с жалобой в ГЖИ не обратился, но насколько там известно, УК «Привокзальная» уже восстанавливает накренившийся козырёк.
7 1434
#ЖКХ #снег
6

Комментарии (7)

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Mikl

24 минуты назад
В век нанотехнологий дайте задание в технопарк изготовить парогенераторы для растопления снега и сосулек с крыш. При сбивании сосулек и наледи ломается мягкая кровля и отлив, что приводит к залитию верхних этажей и поражению электрическим током от мокрых стен.
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Ляля

36 минут назад
На Октябрьской 74 вообще козырька нет,балконы выступают,сосульки и наледь в низ летит.Председатель в курсе ждет когда расстает.А случись что,так тоже скажет,что не обоащались
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Вася

38 минут назад
А то сами не знают,что там всегда сосульки.Следить надо а не только деньги собирать.
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Татьяна

41 минуту назад
Я женщина и то бы взяла лопату да и потихоньку от ковыряла-бы по кусочку. Целый подъезд людей, мужчин что-ли нет?
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ссср

44 минуты назад
потамушта тендер вот козырек дермо как и все
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Эксперт

48 минут назад
С понедельника потепление конкретное тогда все расстает и все будут счастливы.
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МИРОТВОРЕЦ

сегодня, 14:10
а , точно , если не кто не обращался то и все в порядке ? так и живем ! сталина а вас нет , нелюди
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