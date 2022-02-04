Снег и наледь сломали козырёк подъезда

Управляющая компания уже работает на месте.

Жильцы дома №7 по улице Гагарина сегодня утром пожаловались, что наледь сломала козырек подъезда и в любой момент он может обрушиться на головы.



Видеожалобу жильцов выложил у себя на странице Андрей Трофименков.





Как сообщил GOROD48 и.о. руководителя Государственной жилищной инспекции Липецкой области Юрий Букреев, никто из жильцов дома №7 по улице Гагарина с жалобой в ГЖИ не обратился, но насколько там известно, УК «Привокзальная» уже восстанавливает накренившийся козырёк.