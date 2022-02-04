Общество

сегодня, 11:04

Работник библиотеки пожаловался на недоплату

4 712
#Госинспекция труда #зарплата
Работник библиотеки пожаловался на недоплату

В результате была выявлена задолженность по заработной плате.

Как сообщает Государственная инспекция труда в Липецкой области, в результате внеплановой проверки, проведенной по обращению работника Добринской централизованной библиотечной системе, установлены нарушения в части недоплаты должностного оклада, стимулирующей выплаты за интенсивность, качество и высокие результаты труда за май, июль, август 2021 года на общую сумму 11 570 рублей.

- Погашение задолженности находится на контроле Гострудинспекции, - отмечают в Государственной инспекции труда в Липецкой области.
4 712
#Госинспекция труда #зарплата

Комментарии (4)

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Да уж

13 минут назад
Библиотекарше Лене не надо было подтассовывать выборы.
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Да уж

13 минут назад
Библиотекарше Лене не надо было подтассовывать выборы.
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Созерцатель

22 минуты назад
Мимо проходил, полицаи так не считают.
ответить

Мимо проходил

47 минут назад
Правильно говорят, государство - самый * работодатель!
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