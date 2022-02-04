Работник библиотеки пожаловался на недоплату

В результате была выявлена задолженность по заработной плате.

Как сообщает Государственная инспекция труда в Липецкой области, в результате внеплановой проверки, проведенной по обращению работника Добринской централизованной библиотечной системе, установлены нарушения в части недоплаты должностного оклада, стимулирующей выплаты за интенсивность, качество и высокие результаты труда за май, июль, август 2021 года на общую сумму 11 570 рублей.



- Погашение задолженности находится на контроле Гострудинспекции, - отмечают в Государственной инспекции труда в Липецкой области.