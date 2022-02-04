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Грязинский предприниматель торговал в «Айсберге» контрафактом

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#контрафакт #товарный знак #компенсация #арбитраж
Грязинский предприниматель торговал в «Айсберге» контрафактом

Покупателю продали ножницы якобы от известного производителя.

Арбитражный суд рассмотрел заявление представителей компании «Zinger» в адрес предпринимателя из Грязей, с требованием компенсации за незаконное использование своего лейбла.

Как указано в материалах суда, продажа контрафактных ножниц с лейблом «Zinger» выявлена во время контрольной закупки в торговой точке, которая находится в ТРЦ «Айсберг». Процесс покупки снят на фото и видео. Это и стало основанием для иска в адрес владельца торговой точки.

Представители компании требовали взыскать с бизнесмена компенсацию в 60 000 рублей, но арбитраж удовлетворил иск частично. Грязинский предприниматель должен заплатить 1 142 рубля 86 копеек компенсации за использование товарного знака. А контрафактные ножницы после вступления решения в законную силу уничтожат.
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#контрафакт #товарный знак #компенсация #арбитраж

Комментарии (2)

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я

49 секунд назад
Люси, швейные машинки выпускала Singer Manufacturing Company. На С, а не З.
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Люси

36 минут назад
До сих пор швейная машинка этой фирмы, выпуска 30 годов, работает у бабушки как часы!
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