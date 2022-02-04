Грязинский предприниматель торговал в «Айсберге» контрафактом

Покупателю продали ножницы якобы от известного производителя.

Арбитражный суд рассмотрел заявление представителей компании «Zinger» в адрес предпринимателя из Грязей, с требованием компенсации за незаконное использование своего лейбла.



Как указано в материалах суда, продажа контрафактных ножниц с лейблом «Zinger» выявлена во время контрольной закупки в торговой точке, которая находится в ТРЦ «Айсберг». Процесс покупки снят на фото и видео. Это и стало основанием для иска в адрес владельца торговой точки.



Представители компании требовали взыскать с бизнесмена компенсацию в 60 000 рублей, но арбитраж удовлетворил иск частично. Грязинский предприниматель должен заплатить 1 142 рубля 86 копеек компенсации за использование товарного знака. А контрафактные ножницы после вступления решения в законную силу уничтожат.

