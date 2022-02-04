За год в учреждениях УФСИН изъяты 376 мобильных телефонов

В УФСИН России по Липецкой области подвели итоги 2021 года.

Как сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Липецкой области, оперативным подразделением уголовно-исполнительной системы области за 2021 год оказана помощь правоохранительным органам в раскрытии 333 преступлений, в том числе 137 краж, 83 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, 5 грабежей, 3 разбоя, 5 случаев нанесения тяжких телесных повреждений, 2 убийства.



Из незаконного оборота изъято 737,1 грамма наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов, 376 сотовых телефонов.



Было предотвращено 46 попыток переброса запрещенных предметов через ограждение периметра охраняемых объектов. 38 граждан были задержаны за передачу либо попытку передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы.