Автобус 330-го маршрута попал в ДТП

Никто не пострадал.

Сегодня утром на улице Катукова в Липецке столкнулись автобус 330-го маршрута и легковушка.Как рассказали GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, ДТП обошлось без пострадавших, его оформили по европротоколу.- Людей высадили, деньги не вернули и в другой автобус не посадили, - возмущаются в соцсетях пассажиры попавшего в ДТП автобуса.