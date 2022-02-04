Происшествия
25 минут назад
Автобус 330-го маршрута попал в ДТП
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Никто не пострадал.
Сегодня утром на улице Катукова в Липецке столкнулись автобус 330-го маршрута и легковушка.
Как рассказали GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, ДТП обошлось без пострадавших, его оформили по европротоколу.
- Людей высадили, деньги не вернули и в другой автобус не посадили, - возмущаются в соцсетях пассажиры попавшего в ДТП автобуса.
Как рассказали GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, ДТП обошлось без пострадавших, его оформили по европротоколу.
- Людей высадили, деньги не вернули и в другой автобус не посадили, - возмущаются в соцсетях пассажиры попавшего в ДТП автобуса.
389