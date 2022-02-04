Здоровье

32 минуты назад

Липчанин сильно обморозил ноги — дошло до ампутации

537
#обморожение
Липчанин сильно обморозил ноги — дошло до ампутации

За последнее время ещё трое мужчин получили обморожения.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, за последнее время туда госпитализировали троих мужчин с обморожениями. Самый тяжёлый пациент поступил вчера.

3 февраля госпитализировали 58-летнего липчанина, который ещё с Нового года пил в неотапливаемом помещении. Мужчина приехал в больницу в очень тяжёлом, запущенном состоянии — сейчас он находится в операционной, ему ампутируют обе стопы.

Остальные два пациента с обложениями в относительно нормальном состоянии, до ампутации у них не дойдёт. Это тоже мужчины в возрасте около 50 лет, обморожения ног они получили, гуляя в обуви не по сезону.

Врачи просят липчан при обморожениях как можно быстрее обращаться к специалистам в Областной ожоговый центр Липецкой горбольницы №3 «Свободный сокол» и лучше вообще не согревать обмороженные участки.

Специалисты советуют: защищайте кожу от влаги, холода и ветра, избегайте нахождения на холоде в алкогольном или наркотическом опьянении. Опьянение вызывает большую потерю тепла, а сконцентрировать внимание на признаках отморожения не получается.

Носите свободную одежду – это способствует нормальной циркуляции крови. Одевайтесь как «капуста» - тогда между слоями одежды будет удерживающая тепло прослойка воздуха. Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой.

А вот тесная обувь, отсутствие стельки, сырые грязные носки — прямая дорога к получению обморожения. В сапоги советуют положить теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надеть шерстяные.

Врачи не советуют выходить на мороз без варежек, шапки и шарфа. Варежки надо выбирать из влагоотталкивающей и непродуваемой ткани с мехом внутри. А вот перчатки же от мороза не особо спасают.

Вероятность получить обморожение на ветру значительно выше. А женщинам не советуют носить на морозе металлические украшения.

А ещё важно следить за близкими: особенно за изменениями в цвете кожи на ушах, носу и щеках.
537
#обморожение

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

73 школы закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ и 5 - по коронавирусу
#карантин #школа #детский сад
1
73 школы закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ и 5 - по коронавирусу

16 минут назад

Здоровье
Полностью закрыты 50 школ, ещё 20,7 тысячи учеников отправили на дистанционку из отдельных классов
#карантин #школа #детский сад
74
Полностью закрыты 50 школ, ещё 20,7 тысячи учеников отправили на дистанционку из отдельных классов

вчера, 11:35

Здоровье
Все 12 школ Ельца завтра закрывают
#карантин #школа #детский сад
23
Все 12 школ Ельца завтра закрывают

02.02.2022 15:10

Здоровье
В Липецкой области на дистанционку перевели 25,5 тысячи школьников
#школа #карантин #детский сад
92
В Липецкой области на дистанционку перевели 25,5 тысячи школьников

01.02.2022 11:09

Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 55%
#ОРВИ #грипп
10
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 55%

01.02.2022 10:21

Здоровье
Добринский лицей полностью перешёл на дистанционку по заявлениям родителей
#карантин #школа #детский сад
21
Добринский лицей полностью перешёл на дистанционку по заявлениям родителей

31.01.2022 12:10

Здоровье