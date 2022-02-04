Липчанин сильно обморозил ноги — дошло до ампутации

За последнее время ещё трое мужчин получили обморожения.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, за последнее время туда госпитализировали троих мужчин с обморожениями. Самый тяжёлый пациент поступил вчера.



3 февраля госпитализировали 58-летнего липчанина, который ещё с Нового года пил в неотапливаемом помещении. Мужчина приехал в больницу в очень тяжёлом, запущенном состоянии — сейчас он находится в операционной, ему ампутируют обе стопы.



Остальные два пациента с обложениями в относительно нормальном состоянии, до ампутации у них не дойдёт. Это тоже мужчины в возрасте около 50 лет, обморожения ног они получили, гуляя в обуви не по сезону.



Врачи просят липчан при обморожениях как можно быстрее обращаться к специалистам в Областной ожоговый центр Липецкой горбольницы №3 «Свободный сокол» и лучше вообще не согревать обмороженные участки.



Специалисты советуют: защищайте кожу от влаги, холода и ветра, избегайте нахождения на холоде в алкогольном или наркотическом опьянении. Опьянение вызывает большую потерю тепла, а сконцентрировать внимание на признаках отморожения не получается.



Носите свободную одежду – это способствует нормальной циркуляции крови. Одевайтесь как «капуста» - тогда между слоями одежды будет удерживающая тепло прослойка воздуха. Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой.



А вот тесная обувь, отсутствие стельки, сырые грязные носки — прямая дорога к получению обморожения. В сапоги советуют положить теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надеть шерстяные.



Врачи не советуют выходить на мороз без варежек, шапки и шарфа. Варежки надо выбирать из влагоотталкивающей и непродуваемой ткани с мехом внутри. А вот перчатки же от мороза не особо спасают.



Вероятность получить обморожение на ветру значительно выше. А женщинам не советуют носить на морозе металлические украшения.



А ещё важно следить за близкими: особенно за изменениями в цвете кожи на ушах, носу и щеках.