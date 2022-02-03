Липецкая вечЁрка: подлог в службе сервиса, жертва такси и три нарушения ПДД за пять секунд

Сегодня, 3 февраля, GOROD48 рассказал историю липчанина, которому служба сервиса вернула выпотрошенный компьютер, в аварию с серьёзными последствиями попал таксист и его клиентка, а в Ельце водитель-виртуоз умудрился совершить три правонарушения за пять секунд.





Сегодня читателей GOROD48 заинтересовали новости о дорожных авариях.– потерпевшие оказались в больнице. А вообще за сутки автоинспекторы вытащили из-за руля пятерых пьяных водителей, зарегистрировали 501 случай превышения скорости и выезда на полосу встречного движения. Один из таких случаев попал на запись видеорегистратора в Ельце –

– Ещё и без света ехал. Причём в тёмное время суток, – заметил еще одно нарушение один наш читатель.

Видеоролик уже изучают в УГИБДД по Липецкой области.

«За сутки в Липецкой области выявлено 1 298 случаев COVID-19, 8 человек умерли». Из-за роста заболеваемости сегодня ушли на карантин все школы Ельца. Всего же «Полностью закрыты 50 школ, ещё 20,7 тысячи учеников отправили на дистанционку из отдельных классов». В Липецке закрыты гимназии №№1,12 и 19, лицеи №№ 3, 44 и 66, школы №№ 2, 8, 9, 5, 14, 18, 15, 20, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 49, 51, 61, 68, 42, 45, 48, 52, 54, 77.

– Странная логика властей. Закрывают те школы, где уже и так все болеют, а в которых ещё не все болеют, ждут пока все заболеют! – заметил читатель с ником SS.

Однако министр просвещения РФ Сергей Кравцов уверен, что переводить полностью все школы страны на дистант не имеет никакого смысла, но регионы вправе принимать решения самостоятельно, по эпидемиологической обстановке. В Хакасии, Якутии, Ингушетии, Ленинградской области закрыты на карантин все школы, в режиме онлайн обучаются шестые-одиннадцатые классы в Москве и седьмые-одиннадцатые – в Санкт-Петербурге.

Самая показавшаяся интересной нашим читателям криминальная новость: «Липчанин сдал в мастерскую современный компьютер, а получил системный блок с дешевыми деталями». «Это как если бы вы сдали в автосервис люксовую машину, а получили только кузов, а остальное от старого «Запорожца», – негодует герой этой истории Евгений. Еще одна причина недовольства потребителя – нерасторопность полиции, отказавшей в возбуждении уголовного дела. Но за Евгения уже вступилась прокуратура.

Другая полицейская история закончилась благодарностями. GOROD48 уже писал об участковом уполномоченном из Нового Уренгоя, отыскавшего по просьбе липчанки ее мужа-вахтовика, который умирал от ковида. Леонида Сизова доставили в больницу, где вылечили. «Спасённого участковым и волонтёрами вахтовика выписали из больницы» , месте с женой он отправился в Липецк.

– Вот бы 1 каналу эту историю показать. А участкового наградить (можно рублём, да и грамотой можно). Да, это его работа, но мог формально отписаться, что человек по указанному адресу не проживает, мог найти, а скорую не вызывать, да и уговаривать не его обязанность. Но поступил как Человек. + 100 очков в карму))), – похвалил полицейского комментатор.

Пока в мэрии Липецка ждут мнений горожан о новом Генплане развития Липецка, GOROD48 опросил нескольких экспертов о градостроительной политике, необходимой липчанам. О том, что было сказано, читайте в публикации «Чтобы Липецк не утонул, как «Титаник», мы должны внести в генплан свои предложения ». А еще «Мы прошлись по заснеженному Липецку, и вот что из этого вышло» – видео от GOROD48.