Надежда на чудо и подвиг – всё, что остаётся липецким хоккеистам в конце сезона?

Во втором матче «Прогресс» переиграл нас уверенно, зрители пять этого не увидели.

Липецкие хоккеисты не смогли взять реванш у «Прогресса» из Глазова за вчерашнее поражение в овертайме и в повторном матче уступили – 3:6.

Гостям, которые практически обеспечили себе место в плей-офф, потребовались всего 13 секунд, чтобы обеспечить себе комфортное преимущество на льду «Звёздного». Именно столько им потребовалось, чтобы забить два гола-красавца в ворота липчан.

Сначала Илья Воробьёв замкнул прямо-таки энхаэловскую передачу партнёра из-за ворот, а затем Артём Полушкин с ходу завершил быструю и размашистую комбинацию гостей – 2:0.

Этот короткий отрезок и определил дальнейший ход игры: липчане пытались настигнуть гостей, временами сокращали разницу до минимума, но их держали на безопасном расстоянии, словно на поводке.

Одну шайбу «Липецк» отыграл, как ни странно в меньшинстве: Иван Попов оказался в совершенном одиночестве на чужом «пятачке» - 1:2.

Но даже на перерыв нашей команде не дали уйти с минимальным расстоянием. На последней минуте первого периода будущий герой матча Евгений Ходырев из Глазова подстваил клюшку под наброс партнёра и забросил третью шайбу.

В середине второго периода команды обменялись голами: у нас отличился Максим Карпушкин, а у гостей – Дмитрий Попов в большинстве после передачи всё того же Ходырева.

Затем липчане отомстили соперникам той же монетой, что и они в прошлом периоде – шайбой на последнем минуте «в раздевалку». Даниил Прохоров буквально выгрыз застрявшую на чужом пятачке шайбу и забросил ее в ворота – 3:4.

А вот на штурм в третьем периоде нашу команду уже не хватило. Сначала Ходырев оформил «дубль» и вновь увеличил преимущество «Прогресса» до двух шайб.

За две с половиной минуты до сирены заменивший прилежащих болеть основных тренеров МХК «Липецк» Александр Быковских взял тайм-аут и заменил вратаря. И… всего через 10 секунд липчане получили шайбу в свои ворота, три гола было уже не отыграть.

В турнирной таблице у нас, как «на Западном фронте» - без перемен. Липчане продолжают идти 9-ми, но «восьмёрка» плей-офф уходит всё дальше – отрыв от саратовского «Кристалла» увеличился же до 4-х очков при том, что волжане провели на 4 матча меньше.

По сути нам остаётся только доигрывать сезон со слабой надеждой на чудо и подвиг. Или хотя бы на то, что хотя бы на последние матчи в «Звездный» пустят зрителей. Впрочем, это тоже, видимо, из разряда фантастики.

МХК «Липецк» - «Прогресс» (Глазов) – 3:6 (1:3, 1:1, 1:2).

Шайбы: И.Воробьёв, 7:15 – 0:1. Арт.Полушкин (Карсаков, Каркин), 7:28 - 0:2. И.Попов (М.Бобров, А.Белоусов), 12:45 – 1:2, мен. Е.Ходырев (К.Казаков, Д.Попов), 19:09 – 1:3. М.Карпушкин (П.Копытин, А.Белоусов), 31:15 – 2:3. Д.Попов (Ходырев), 35:59 – 2:4, бол. Дан.Прохоров (Ант.Кобзев) – 3:4. Ходырев (Д.Грачёв), 43:21 – 3:5. Савватеев (К.Казаков), 58:43 – 3:6 в п.в.

Штраф: 6 (Анд.Васильев- 2, Финевич-2, Дан.Прохоров-2 – 4 (Д.Попов – 2, И.Трутнев-2).

Вратари: З.Сафронов (00:00 – 58:35) – Анат.Смирнов.

Броски: 43 (13, 20, 10) – 50 (17, 17,16).Вбрасывания: 40 – 31.

Судьи Д.Богомолов (Санкт-Петербург), Н.Зубаков, П.Двуреченский (оба - Липецк).

2 февраля. Липецк. СК Звёздный. Без зрителей.