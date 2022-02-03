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Ковид-сертификат ЕС могут выдать привитым российскими вакцинами и европейским бустером
Еврокомиссия неоднократно подчеркивала, что ковид-сертификат не заменяет визу для поездок в ЕС, а является лишь дополнительным санитарным документом.
"Сертификат всегда показывает последнюю сделанную дозу. Таким образом, люди, привитые российскими или китайскими вакцинами и бустерной дозой любой из вакцин, признанных в Евросоюзе, могут использовать европейский ковид-сертификат, который облегчает въезд в ЕС", - отметил он.
По его словам, Еврокомиссия приняла решение продлить действие системы COVID-сертификатов в ЕС на год - до 30 июня 2023 года. Помимо этого, Еврокомиссия предлагает доработать систему сертификатов, в частности предоставив сертификаты лицам, принимающим участие в клинических испытаниях вакцин, и возможности выдачи сертификатов на основании "высококачественных лабораторных тестов на антитела". Данное решение еще должно быть утверждено Европарламентом и Советом ЕС. 1 февраля Еврокомиссия сократила срок действия COVID-сертификата с одного года до девяти месяцев после получения второй дозы вакцины, - передает ТАСС.
Еврокомиссия также подчеркнула, что ковид-сертификат не заменяет визу для поездок в ЕС, а является дополнительным санитарным документом.
Зеленый цифровой пропуск ЕС был введен в действие 1 июля 2021 года сроком на один год с целью упрощения трансграничного перемещения граждан. На данный момент он содержит информацию трех типов - данные о вакцинации, о перенесенном заболевании, после которого человек может свободно перемещаться по ЕС в течение 180 дней, и об отрицательном ПЦР-тесте, который дает 72 часа для поездок.
С момента создания этих сертификатов Еврокомиссия придерживалась принципа, что данные о вакцинации могут быть учтены только в случае, если вакцинация была произведена одним из сертифицированных в ЕС препаратов, получивших одобрение Европейским агентством лекарственных средств. Процесс сертификации российского "Спутника V" этой структурой еще продолжается.
Накануне Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ направило заявку в Евросоюз на присоединение к механизму формирования и проверки сертификата с QR-кодом о вакцинации от коронавируса. Отмечалось, что в случае успешного подключения к инфраструктуре ЕС министерство планирует по запросу гражданина формировать сертификат согласно стандартам Евросоюза в дополнение к российскому, - пишут "Известия".