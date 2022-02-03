Липецкий мини-футбол проиграл аутсайдеру, ведя в два мяча – тренер устроил разнос

Темур Алекперов назвал ошибки своих подопечных грубыми и детскими.

Игроки липецкой команды по мини-футболу, видимо, ехали в Архангельск к аутсайдеру Высшей лиги за лёгкой победой, но не сумели добыть даже ничьей.

Липчане вели по ходу матча – 2:0, но по итогам игры всё-таки выкинули белый флаг со счётом – 3:4.

Этот матч состоялся на несколько дней позже остальных игр 17-го тура – по просьбе Липецка, у которого заболели несколько футболистов. В итоге в Архангельск команда отправилась всё-таки в боевом составе, за исключением покинувшего клуб и вернувшегося в Казахстан Владислава Черномордова.

Поначалу матч против последней команды турнира липчанам давался. Уже на 5-й минуте Агедиль Мадияров с углового прострелил к воротам и при полном попустительстве защитников Елисей Елисеев с пары метров отправил мяч в сетку – 1:0.

Второй мяч тоже забил Елисеев: у липчан вышел отличный прессинг на чужой половине площадки, Мадияров перехватил мяч и вновь сработала их связка с Елисеем, на этот раз продемонстрировавшим умение реализовывать выходы один на один – 2:0.

Но «Поморье» не сдалось, а заводилой в его составе стал 33-летний капитан Константин Чащин, известный по выступлениям за клубы российской Суперлиги, например, за «Норильский Никель».

Перед самым перерывом опытный мастер протащил мяч по левому флангу и навесил мяч точно на бритую голову партнёра по команде Александра Трушкова. Голы головой в футзале редкость, но тут счёт стал 2:1.

Всё перевернул второй тайм. Возможно сказалась недооценка липчанами соперников, возможно – дальняя дорога, а может быть – пауза в тренировках у нескольких игроков, но скорее всего – всё вместе.

В начале второго тайма в стремительной атаке хозяева трижды нанесли удары по воротам липчан, и с третьей попытки Александр Эпштейн добился успеха – 2:2.

Ответом нашей команды стал третий голевой пас Мадиянова, на этот раз на Павла Назарова, который ударом в дальний угол вселил надежду в болельщиков, что всё будет хорошо – 3:2. Но оказалось, что этот успех стал последним у липчан.

Архангелогородский тандем Чащин-Трушков сработал снова: первый протащил мяч чуть ли не через половину площадки, а второй хладнокровно использовал момент – 3:3.

За 10 минут до конца встречи Трушков окончательно забрал себе все лавры героя матча. После прострела 19-летнего Андрея Елизарова он с близкого расстояния забил свой третий и, как выяснилось, победный гол – 4:3.

Трушкову 32 года, до этого он никогда не делал хет-трики на профессиональном уровне, но в матче с липчанами «выстрелил».

Заключительную десятиминутку липчане провели с Александром Дунцом в качестве вратаря-гонялы, но и это не помогло.

Победа стала отличным подарком к 32-му дню рождения главному тренеру «Поморья» Сергею Бажукову, а его липецкий коллега Темур Алекперов не скрывал разочарования.

- Мы совершенно неграмотно сыграли, когда вели в счёте – допускали глупые детские ошибки в обороне. С таким их количеством сложно победить, - признался наставник нашей команды, - Соперник очень старался: бился, бежал, замыкал дальнюю.… А мы везде не доигрывали и не добегали, отсюда и результат. Можно сказать, что сегодня азарт и желание победили мастерство.

Липчане потерпели уже второе подряд поражение, причём с одинаковым счётом – 3:4. Поэтому команда сейчас вывалилась из «восьмёрки», которой весной продолжать борьбу в плей-офф. Наши парни идут 9-ми, но впереди 9 туров и есть все шансы поправить дело.

«Поморье» (Архангельск) – Липецкая обл. - 4:3 (1:2)

Голы: Елисеев, 5 - 0:1. Елисеев, 22 - 0:2. Трушков, 25 - 1:2. Эпштейн, 29 - 2:2. Назаров, 35 - 2:3. Трушков, 36 - 3:3. Трушков, 40 - 4:3.

«Поморье»: А.Логинов - Ковязин, Эпштейн, Пахтусов, Чащин (к) - Елизаров, Заволокин, Трушков, Якимов - Е.Зуев.

Липецкая обл: Евтушенко - Дунец, Ил.Андреев, Крылов, Костяной - Назаров, Мадияров, Елисеев, Алханов - Гибадуллин, Волошин (к).

Предупреждения: Елисеев, 8. Мадияров, 17. Фолы: 5-3 (4-2).

Судьи: Д.Мирошниченко (Москва), В.Кудрявцев (Воскресенск). Инспектор Г.Алексеев (Санкт-Петербург).

2 февраля. Архангельск. «Норд Арена». Без зрителей.



Фото МФК «Норман»