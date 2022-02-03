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Мошенники лишили 58-летнюю женщину 389 000 рублей

6 716
#мошенничество
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Мошенники лишили 58-летнюю женщину 389 000 рублей

За сутки мошенники поживились на 800 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, за сутки мошенники оставили пятерых липчан без 800 тысяч рублей.

Так, 51-летний житель Липецка перечислил 100 тысяч рублей на «безопасный счет», предложенный мошенниками.

Лжесотрудники Центрального банка России более четырех часов держали связь с 73-летней липчанкой, вынудив пожилую женщину выйти из дома и перевести им 98 тысяч рублей в ближайшем салоне сотовой связи.

Также под видом сотрудника Центробанка мошенники обманули 58-летнюю женщину, которая общалась с многочисленными специалистами службы безопасности в течение нескольких часов, при этом звонок не прерывался ни на минуту. Добычей мошенников стали 389 тысяч рублей, которая женщина перевела в круглосуточном банковском терминале.

31-летняя жительница Чаплыгина разместила объявление о продаже дома и, поверив потенциальным покупателям, передала им данные банковской карты для перевода залога по сделке. В результате мошенники украли все имеющиеся на карте накопления - 125 тысяч рублей.

26-летней девушке позвонили с номера «горячей линии»: «8 800…». Представившись сотрудниками службы безопасности банка, мошенники под предлогом блокирования несанкционированного списания денег с её счетов, предложили воспользоваться безопасным счётом. Девушка перевела 100 тысяч рублей на указанные реквизиты. Однако мошенники позвонили ей ещё раз, теперь сумма перевода составляла 190 тысяч рублей, но в последний момент девушка догадалась, что с ней общаются мошенники.


6 716
#мошенничество
1

Комментарии (6)

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6 минут назад
Кому эти люди переводят деньги? Если это мошенники в России, то надо нагибать российских ментов за бездействие! А если эти мошенники за пределами России, то людей которые переводят своё бабло скоро объявят пособниками террористов! И люди за свои же деньги попадут ещё и на нары за спонсирование международных террористов!
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Кот

17 минут назад
Сегодня в 9 утра звонили,хотели сделать подарок за пользование картой Виза и Мастеркарт,а у меня только Мир!В черный списик отправил номер!
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Да уж

29 минут назад
Бомжара, Не судите по 10 человекам обо всех. Не всё богачи.
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Бомжара

41 минуту назад
А говорят у людей денег нет!?
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noname

52 минуты назад
Такими темпами мошеники скоро откроют частную космическую компанию и колонизируют Марс быстрее американцев!
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Animal planet.

52 минуты назад
Какого лешего,люди лишенные своих накоплений,не думают своей головой?
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