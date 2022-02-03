Мошенники лишили 58-летнюю женщину 389 000 рублей

За сутки мошенники поживились на 800 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, за сутки мошенники оставили пятерых липчан без 800 тысяч рублей.



Так, 51-летний житель Липецка перечислил 100 тысяч рублей на «безопасный счет», предложенный мошенниками.



Лжесотрудники Центрального банка России более четырех часов держали связь с 73-летней липчанкой, вынудив пожилую женщину выйти из дома и перевести им 98 тысяч рублей в ближайшем салоне сотовой связи.



Также под видом сотрудника Центробанка мошенники обманули 58-летнюю женщину, которая общалась с многочисленными специалистами службы безопасности в течение нескольких часов, при этом звонок не прерывался ни на минуту. Добычей мошенников стали 389 тысяч рублей, которая женщина перевела в круглосуточном банковском терминале.



31-летняя жительница Чаплыгина разместила объявление о продаже дома и, поверив потенциальным покупателям, передала им данные банковской карты для перевода залога по сделке. В результате мошенники украли все имеющиеся на карте накопления - 125 тысяч рублей.



26-летней девушке позвонили с номера «горячей линии»: «8 800…». Представившись сотрудниками службы безопасности банка, мошенники под предлогом блокирования несанкционированного списания денег с её счетов, предложили воспользоваться безопасным счётом. Девушка перевела 100 тысяч рублей на указанные реквизиты. Однако мошенники позвонили ей ещё раз, теперь сумма перевода составляла 190 тысяч рублей, но в последний момент девушка догадалась, что с ней общаются мошенники.





