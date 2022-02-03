Погода в Липецке

42 минуты назад

В Липецкой области до -8

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#снег #туман #гололед
В Липецкой области до -8

В ближайшие сутки Липецкая область окажется под влиянием локального южного циклона - ожидается небольшой снег.  

Среднесуточные температуры воздуха составят: 4 февраля - 6-8 градусов мороза, что на 2-3 градуса выше нормы, 5 и 6 февраля - 11-12 градусов мороза, что на 2-3 градуса ниже нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшой снег, местами туман, гололедица. Ветер северный, 6-11 м/сек. Температура ночью - от 6 до 11 градусов мороза, днём - от -3 до -8. 

В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура ночью составит от -8 до -10 градусов, днем будет от -4 до -6 градусов.

День 4 февраля стал самым теплым в Липецке в 1918 году, тогда в городе было +4 градуса. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день стал в 1956 году - 35 градусов мороза. 
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#снег #туман #гололед

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