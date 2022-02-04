Общество

31 минуту назад

Доброе утро, Липецк!

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#доброе утро
Доброе утро, Липецк!

А вот и пятница, 4 февраля. Утром сделаем топ-5 упражнений Веры Брежневой. Днем — выберем школьный стадион, требующий ремонта, и выскажем мнение о застройке улицы Механизаторов. А вечером — посмотрим онлайн-лекцию от галереи «Буксир» или церемонию открытия Олимпиады в Пекине. Как всегда, мы приготовили вам советы по развлечениям в выходные.

Погода

В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура днем будет от -4 до -6 градусов. Ветер северный, 6-11 м/с.

День 4 февраля стал самым теплым в Липецке в 1918 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году - 35 градусов мороза.

Транспорт

На остановке «Кольцо трубного завода» изменена точка посадки и высадки пассажиров автобусов маршрута № 3.




 Зарядка со звездой

 Певица Вера Брежнева показала свой топ-5 упражнений на мышцы пресса.



Вкусное утро

Начнем этот день сытно и задорно.




Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.

День в нашей истории

4 февраля 1873 года фамильном имении Хрущёво-Лёвшино близ Ельца родился Михаил Пришвин. В 1882 году Пришвина отдали учиться в начальную деревенскую школу, в 1883 он был переведён в первый класс Елецкой классической гимназии, а в 1888 году был отчислен из 4-го класса за дерзость учителю. Исключенный из гимназии Михаил Пришвин уехал в город Тюмень к брату матери, крупному сибирскому промышленнику. В 1897 году был арестован за участие в марксистских кружках, провел год в тюрьме, а затем был выслан в двухгодичную ссылку в Елец.

В 1914 году, после смерти матери, писатель получил в наследство земельный надел в Хрущево и собирался строить там дом. Но началась Первая мировая война, и  Пришвин отправился на фронт в качестве санитара и военного корреспондента.

После революции он вернулся с семьей в Хрущево, откуда в 1918 году они перебрались в Елец. Михаил Пришвин стал преподавать в бывшей Елецкой гимназии, из которой был исключен в детстве. Он работал инструктором народного образования Елецкого уезда, выступал с лекциями в народном университете Ельца, был организатором советского архивного дела в городе и уезде, заведовал библиотекой в селе Стегаловка.

В 1920 году Пришвин навсегда уехал из Ельца.В 1922 году он начал писать автобиографический роман «Кащеева цепь», где созданы неповторимые образы родной усадьбы, хрущёвского сада, Ельца.


Бесплатная вакцинация

В пятницу, 4 февраля, в Липецке будут работать три мобильных пункта вакцинации от COVID-19.




Ваш выбор

Липчанам предлагают выбрать спортплощадки для ремонта. Мэрия подготовила список из 15 таких площадок. Какие из них приведут в порядок, предлагается выбрать горожанам. Проголосовать можно здесь. Опрос завершится сегодня, а его итоги планируют подвести завтра.

Застройка улицы Механизаторов

Липчан приглашают принять участие в общественных обсуждениях благоустройства улиц Механизаторов, Индустриальной, Володарского. Проектом планировки этой зоны предусматривается размещение новой многоэтажной жилой застройки. По адресу Механизаторов, 15а проектировщики предлагают построить два пятисекционных здания в 18-20 этажей с коммерческими помещениями на первом этаже. В этих многоэтажках смогут жить около 1 800 человек.

Свои замечания и предложения по проекту липчане могут до 11 февраля направлять в департамент градостроительства и архитектуры (Театральная, д.1, каб. 206) или на электронный адрес proekt@lipetskcity.ru, а также при личном посещении экспозиции.

Загадочная и тёмная личность

Сегодня вечером можно присоединиться к онлайн-лекции от галереи «Буксир». Эфир будет посвящен фотографу Паоло Роверси.



Меж небом и асфальтом

4 февраля в Доме музыки откроют выставку картин Олега Кузина «Меж небом и асфальтом». Гостям вернисажа представят экспозицию из 30 работ, в которую вошли пейзажи, портреты, натюрморты, абстрактные полотна.



Варган+рок

В пятницу вечером в культурном пространстве «Библиотека» состоится выступление группы «Со стороны леса».



«Это для тебя, Россия!» (с) Илья Ковальчук

Сегодня открываются зимние Олимпийские игры в Пекине. На протяжении более двух недель спортсмены из 95 стран мира разыграют 109 комплектов наград в 15 видах спорта. В составе сборной команды России – 212 спортсменов. Россияне будут представлены во всех видах спорта.

Церемония открытия Олимпийских игр 2022 пройдет 4 февраля на национальном стадионе «Птичье гнездо». Начало в 15:00 по московскому времени. Посмотреть ее можно будет здесь.

А вспомнить те медали, что уже есть у России в зимних видах спорта, поможет фильм «Чемпионы». Фильм основан на реальных медалях.




Лыжная прогулка

В воскресенье днем сообщество «Открыватели» ждет всех желающих на лыжную прогулку. Старт в 11:00 от часовни Петра и Павла на площади Революции.




Дыши, рыбка большая и маленькая

Февраль и март – одни из самых неблагоприятных месяцев для обитателей водоемов. Именно в этот период толщина льда достигает наибольшего размера, что может привести к гибели водных жителей от кислородного голодания. Поэтому нужно обеспечивать обогащение воды кислородом другими способами. Липчан просят не оставаться равнодушными и помочь предотвратить замор рыбы.

Так, липчане могут самостоятельно с помощью ледорубов или ломов сделать лунки диаметром до 20 см. Количество прорубей зависит от площади водоема. В среднем, это три-пять лунок на один гектар. Желательно располагать отверстия во льду в центре водоема и по его периметру.

Ленивые выходные

Если в субботу и воскресенье вас сложно оторвать от любимого дивана, то можно отдохнуть под аккомпанемент классики — повести Пушкина, любимый советский мультфильм или голливудские блокбастеры.







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#доброе утро

Комментарии (1)

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