Без меня меня заразили: липчанке пришёл положительный тест на COVID-19, который она не сдавала

В СНИЛС вкралась ошибка, и полных тёзок перепутали.

В редакцию GOROD48 обратилась 34-летняя Мария Бессонова, которая рассказала, что накануне ей на Госуслуги пришёл положительный тест на коронавирус, хотя в поликлинике она не была и никаких тестов не сдавала.- Я столкнулась с такой ситуацией: вчера я поехала в Воронеж по делам, и тут неожиданно мне на телефон пришло уведомление от Госуслуг: «Ваш ПЦР-тест готов», а я нигде не была и никаких тестов не сдавала, - рассказала Мария Бессонова. - Второй раз я удивилась, когда скачала результаты этого теста — он оказался положительным!Женщина давно живёт в Липецке, но прописана в одном из сёл Грязинского района. 1 февраля она с 8 утра до 8 вечера была на смене на Северном Руднике, никуда с работы не отлучалась. А тут оказалось — успела побывать в Грязинской ЦРБ и сдать тест на коронавирус, который позже обработала лаборатория Липецкой областной клинической инфекционной больницы.- Может кто сталкивался? Куда стучаться, чтобы удалили этот недоразумение? Мне это клеймо не нужно! - Возмущается липчанка.Как рассказал GOROD48 главный врач Липецкой областной клинической инфекционной больницы Андрей Филатов, ежедневно их лаборатория обрабатывает 500-600 тестов, но возможность ошибки в лаборатории практически исключена даже в период пиковых нагрузок в связи с новым штаммом омикрон — всю информацию о пациентах вбивают исключительно с данных поликлиник, в которых брали ПЦР-тесты. Поэтому в Липецкой областной клинической инфекционной больнице с подобными недоразумениями ещё ни разу не сталкивались, это первый такой случай, и посоветовали липчанке обратиться в медучреждение, которое направило к ним в лабораторию якобы её тест.А вот в Грязинскую ЦРБ уже обращался молодой человек, который тоже неожиданно для себя узнал о сданном кем-то за него ПЦР-тесте. Как давно было предыдущее недоразумение — в медучреждении уточнять не стали.Когда журналист GOROD48 рассказал о новом таком случае, в ЦРБ сначала сообщили, что данные в «Квазар» - комплексную медицинскую информационную систему, а оттуда на Госуслуги вбивают не в ЦРБ, а в лаборатории, и посоветовали женщине написать в поддержку на Госуслуги и позвонить в лабораторию. Мол, мы тут ни при чём.Но потом в Грязинской ЦРБ всё же нашли среди пациентов ЦРБ полную тезку Марии Бессоновой, которая сдавала тест на коронавирус, и признали свою ошибку. Мол, сработал человеческий фактор, и в СНИЛС как-то вкралась ошибка - так однофамильцев и перепутали.В Грязинской ЦРБ пообещали помочь женщине удалить информацию о её положительном тесте с Госуслуг, и уже занимаются этой проблемой. Сколько потребуется на это времени — пока сказать сложно.