Туман стал причиной задержки самолета «Москва-Липецк»

Самолет вылетел из Москвы с задержкой на три часа.

Туман задержал утренний авиарейс из Москвы в Липецк, сообщили GOROD48 в администрации Липецкой области. Из аэропорта «Домодедово» самолет вылетел вместо 08:30 только в 11:45. Борт уже вернулся из Липецка в Москву. Время вылета также было изменено.



Задержек других рейсов в аэропорту «Липецк» пока не предвидится. В администрации Липецкой области уточнили, что вылеты и прилёты корректируются по реальному срочному метеопрогнозу, рассчитанному на ближайшие 3-5 часов.