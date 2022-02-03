Общество

53 минуты назад

Туман стал причиной задержки самолета «Москва-Липецк»

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#туман #аиасообщение
Туман стал причиной задержки самолета «Москва-Липецк»

Самолет вылетел из Москвы с задержкой на три часа.

Туман задержал утренний авиарейс из Москвы в Липецк, сообщили GOROD48 в администрации Липецкой области. Из аэропорта «Домодедово» самолет вылетел вместо 08:30 только в 11:45. Борт уже вернулся из Липецка в Москву. Время вылета также было изменено.

Задержек других рейсов в аэропорту «Липецк» пока не предвидится. В администрации Липецкой области уточнили, что вылеты и прилёты корректируются по реальному срочному метеопрогнозу, рассчитанному на ближайшие 3-5 часов.
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#туман #аиасообщение

Комментарии (2)

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Наше Подмосковье

23 минуты назад
Согласно данным Росстата средняя стоимость полета в экономклассе составила 5400 руб на тысячу километров пути. Прошу обосновать стоимость билета Липецк-Москва!
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Пилот дирижабля

33 минуты назад
По туману самое нормально летать!
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