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Минобороны Белоруссии вызвало посла Украины из-за нарушения границы
Как напомнили в белорусском Минобороны, 24 января пограничники вместе с ВВС и силами ПВО зафиксировали факт нарушения границы в воздушном пространстве со стороны Украины.
Упомянутый украинский БЛА 24 января 2022 года незаконно пересек государственную границу Беларуси, был зафиксирован в воздушном пространстве республики и впоследствии принужден к посадке специалистами Вооруженных сил. На основе анализа данных бортовой аппаратуры доподлинно установлено, что он был запущен с территории Украины в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном "Брестский", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что до украинской стороны доведено, что данными недружественными шагами она намеренно провоцирует эскалацию обстановки в регионе, что не способствует цивилизованному двустороннему диалогу. Белорусская сторона потребовала недопущения подобных деструктивных действий в дальнейшем.