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Минобороны Белоруссии вызвало посла Украины из-за нарушения границы

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#Белоруссия #Украина #Россия #граница

Как напомнили в белорусском Минобороны, 24 января пограничники вместе с ВВС и силами ПВО зафиксировали факт нарушения границы в воздушном пространстве со стороны Украины.

3 февраля 2022 года в МИД Белоруссии был вызвал посол Украины Игорь Кизим, которому заявлен решительный протест в связи с целенаправленным запуском беспилотного летательного аппарата с Украины на территорию республики, - сообщает Министерство иностранных дел Беларуси.

Упомянутый украинский БЛА 24 января 2022 года незаконно пересек государственную границу Беларуси, был зафиксирован в воздушном пространстве республики и впоследствии принужден к посадке специалистами Вооруженных сил. На основе анализа данных бортовой аппаратуры доподлинно установлено, что он был запущен с территории Украины в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном "Брестский", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что до украинской стороны доведено, что данными недружественными шагами она намеренно провоцирует эскалацию обстановки в регионе, что не способствует цивилизованному двустороннему диалогу. Белорусская сторона потребовала недопущения подобных деструктивных действий в дальнейшем.
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#Белоруссия #Украина #Россия #граница

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