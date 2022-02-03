26-летняя липчанка похитила в «Пятёрочке» шесть банок тушёнки

Молодую мать осудили.

Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор 26-летней липчанке по статье 158.1 УК РФ «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию».



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 30 сентября 2021 года женщина зашла в «Пятёрочку» на улице 15-й микрорайон, взяла с полки шесть 325-граммовых банок тушёнки из свинины на общую сумму 657 рублей 24 копейки, сложила их в рюкзак, после его вышла из торгового зала, не расплатившись. Всё это попало на запись установленной в магазине камеры видеонаблюдения.



Интересно, что молодая липчанка уже была судима за мелкие хищения: 4 февраля 2020 года мировой судья судебного участка №20 Советского района Липецка приговорил её по части 2 статьи 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение чужого имущества стоимостью более одной тысячи рублей, но не более двух тысяч пятисот рублей путем» к штрафу в 3000 рублей, а 13 сентября 2021 года Правобережный районный суд Липецка по статье 158.1 УК РФ «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию» - к 120 часам обязательных работ, и это наказание уже отбыто.



Но суды, штраф и обязательные работы липчанку не остановили. При этом было установлено, что имеющая малолетнего ребёнка женщина пошла на дело не из-за безысходности - средства для существования у неё имелись.



На этот раз за тушёнку из «Пятёрочки» липчанку приговорили к ограничению свободы на срок 4 месяца. Теперь ей нельзя уходить из дома с 22:00 до 6:00, выезжать за пределы города, а ещё нужно один раз в месяц отмечаться в надзорном органе.