Происшествия

53 минуты назад

26-летняя липчанка похитила в «Пятёрочке» шесть банок тушёнки

10 884
#мелкое хищение #кража
3
26-летняя липчанка похитила в «Пятёрочке» шесть банок тушёнки

Молодую мать осудили.

Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор 26-летней липчанке по статье  158.1 УК РФ «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию».

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 30 сентября 2021 года женщина зашла в «Пятёрочку» на улице 15-й микрорайон, взяла с полки шесть 325-граммовых банок тушёнки из свинины на общую сумму 657 рублей 24 копейки, сложила их в рюкзак, после его вышла из торгового зала, не расплатившись. Всё это попало на запись установленной в магазине камеры видеонаблюдения.

Интересно, что молодая липчанка уже была судима за мелкие хищения: 4 февраля 2020 года мировой судья судебного участка №20 Советского района Липецка приговорил её по части 2 статьи 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение чужого имущества стоимостью более одной тысячи рублей, но не более двух тысяч пятисот рублей путем» к штрафу в 3000 рублей, а 13 сентября 2021 года Правобережный районный суд Липецка по статье 158.1 УК РФ «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию» - к 120 часам обязательных работ, и это наказание уже отбыто.

Но суды, штраф и обязательные работы липчанку не остановили. При этом было установлено, что имеющая малолетнего ребёнка женщина пошла на дело не из-за безысходности - средства для существования у неё имелись.

На этот раз за тушёнку из «Пятёрочки» липчанку приговорили к ограничению свободы на срок 4 месяца. Теперь ей нельзя уходить из дома с 22:00 до 6:00, выезжать за пределы города, а ещё нужно один раз в месяц отмечаться в надзорном органе.
10 884
#мелкое хищение #кража
3

Комментарии (10)

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Местный

9 минут назад
СТАБИЛЬНОСТЬ !!!
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-

10 минут назад
Реклама капиталистов
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Вовик

14 минут назад
Просрочку своим не дают.сами товароведы вароют. Скажите ,где работают честные директора???
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Да ужж..

14 минут назад
целых 657 руб. за 6 банок тушенки? Много ли в этих банках было мяса..
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Гость

21 минуту назад
Вот хорошо было в союзе, трёх литровая банка самогона вот тебе и грузовик зерно прямо из под комбайна, хорошо ведь жили.
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Бизнесмен

26 минут назад
Она хотела есть. А её по полной.
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Елы Палыч

32 минуты назад
властям задуматься, если люди еду крадут, то херово вы работаете
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Рождённый в СССР

32 минуты назад
Тонами из магазина выбрасывают продукты. А тут бедняжки обнещали. Хочет есть пусть кушает. И ребенок её.
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Кирилл

40 минут назад
Кукую-то плохенькую тушеночку она взяла, всего по 110 за банку, жир один, наверное...
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Серый

44 минуты назад
Лучшие помогли бы девушки.
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