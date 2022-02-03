Общество
59 минут назад
Мост над ж/д путями в Липецке планируют капитального отремонтировать
Обслуживающая путепровод организация ищет подрядчиков на разработку проектов обновления объекта.
Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агентства» объявило два тендера на разработку проектов капитального ремонта путепровода через железную дорогу на 297 км трассы Р-119 «Орел - Ливны - Елец - Липецк — Тамбов». Этот участок окружной трассы Липецка находится в районе улицы Ковалёва на Соколе. Разработку проектов капитального ремонта моста над железной дорогой оценили почти в 18 млн рублей. Эти услуги будут оплачены из федерального бюджета.
Проекты капитального ремонта планируют делать без спешки: на работу отведен почти год, до середины весны 2023 года. К этому сроку специалисты должны обследовать участок и составить проект работ. В ходе капитального ремонта им нужно предусмотреть обновление пролетных строений, плиты проезжей части, опор, сопряжений моста с насыпью, подходов к мосту в пределах 50 метров с каждой стороны моста, а также других элементов и конструкций сооружения, требующих проведения восстановительных работ, выявленных по результатам обследования. Кроме того, в проекте капитального ремонта должны быть запланированы работы по антикоррозионной защите опор и пролетных строений. Проектировщикам также предлагают по возможности предусмотреть применения инновационных технологий, техники, конструкций и материалов.
После ремонта путепровод должен будет соответствовать всем нормативам по безопасности движения. Капитальное обновление участка дороги запланировано на 2024-2025 годы. Стоимость самого ремонта также будет просчитана в ходе разработки проекта.
Фото: www.google.ru/maps
Проекты капитального ремонта планируют делать без спешки: на работу отведен почти год, до середины весны 2023 года. К этому сроку специалисты должны обследовать участок и составить проект работ. В ходе капитального ремонта им нужно предусмотреть обновление пролетных строений, плиты проезжей части, опор, сопряжений моста с насыпью, подходов к мосту в пределах 50 метров с каждой стороны моста, а также других элементов и конструкций сооружения, требующих проведения восстановительных работ, выявленных по результатам обследования. Кроме того, в проекте капитального ремонта должны быть запланированы работы по антикоррозионной защите опор и пролетных строений. Проектировщикам также предлагают по возможности предусмотреть применения инновационных технологий, техники, конструкций и материалов.
После ремонта путепровод должен будет соответствовать всем нормативам по безопасности движения. Капитальное обновление участка дороги запланировано на 2024-2025 годы. Стоимость самого ремонта также будет просчитана в ходе разработки проекта.
Фото: www.google.ru/maps
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