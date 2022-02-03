Общество

59 минут назад

Мост над ж/д путями в Липецке планируют капитального отремонтировать

5 792
#ремонт #дорога #проект
Мост над ж/д путями в Липецке планируют капитального отремонтировать

Обслуживающая путепровод организация ищет подрядчиков на разработку проектов обновления объекта.

Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агентства» объявило два тендера на разработку проектов капитального ремонта путепровода через железную дорогу на 297 км трассы Р-119 «Орел - Ливны - Елец - Липецк — Тамбов». Этот участок окружной трассы Липецка находится в районе улицы Ковалёва на Соколе. Разработку проектов капитального ремонта моста над железной дорогой оценили почти в 18 млн рублей. Эти услуги будут оплачены из федерального бюджета.

Проекты капитального ремонта планируют делать без спешки: на работу отведен почти год, до середины весны 2023 года. К этому сроку специалисты должны обследовать участок и составить проект работ. В ходе капитального ремонта им нужно предусмотреть обновление пролетных строений, плиты проезжей части, опор, сопряжений моста с насыпью, подходов к мосту в пределах 50 метров с каждой стороны моста, а также других элементов и конструкций сооружения, требующих проведения восстановительных работ, выявленных по результатам обследования. Кроме того, в проекте капитального ремонта должны быть запланированы работы по антикоррозионной защите опор и пролетных строений. Проектировщикам также предлагают по возможности предусмотреть применения инновационных технологий, техники, конструкций и материалов.

После ремонта путепровод должен будет соответствовать всем нормативам по безопасности движения. Капитальное обновление участка дороги запланировано на 2024-2025 годы. Стоимость самого ремонта также будет просчитана в ходе разработки проекта.

Фото: www.google.ru/maps
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#ремонт #дорога #проект

Комментарии (5)

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Автоводитель

18 минут назад
опять там - здравствуй пробка
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008-му

31 минуту назад
Открой карту и посмотри, где Ковалёва - сказано же, что в районе улицы, а не на ней самой
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Серый

39 минут назад
Жд пути рядом с л Пак. Мост там не ремонтировали ни разу.
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008

44 минуты назад
Где на ковалева жд пути???
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Липчанин

52 минуты назад
Так его только ремонтировали , прошло пару лет... вся окружная стояла
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