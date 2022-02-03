В красивую дату 22.02.2022 распишутся 22 пары липецких молодоженов

Как рассказали в городском управлении ЗАГС, 22 пары молодоженов заключат брак во вторник, 22 февраля. 11 браков заключат во Дворце бракосочетания на Ленина, десять – в Советском ЗАГСе, один – в Левобережном.



- Обычно торжественные регистрации брака проводятся только по пятницам и субботам. Однако в этом году из-за большого числа желающих стать супругами в будний день, городской ЗАГС решил провести праздничные церемонии во вторник. В это время прием граждан в отделе торжественной регистрации брака будет приостановлен, - сообщили в мэрии.



