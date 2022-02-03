Происшествия

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В красивую дату 22.02.2022 распишутся 22 пары липецких молодоженов

7 306
#брак
2
В красивую дату 22.02.2022 распишутся 22 пары липецких молодоженов
Как рассказали в городском управлении ЗАГС, 22 пары молодоженов заключат брак во вторник, 22 февраля. 11 браков заключат во Дворце бракосочетания на Ленина, десять – в Советском ЗАГСе, один – в Левобережном.

- Обычно торжественные регистрации брака проводятся только по пятницам и субботам. Однако в этом году из-за большого числа желающих стать супругами в будний день, городской ЗАГС решил провести праздничные церемонии во вторник. В это время прием граждан в отделе торжественной регистрации брака будет приостановлен, - сообщили в мэрии. 

7 306
#брак
2

Комментарии (7)

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Валерий

4 минуты назад
Фигня вся эта женитьба как и семейная идиллия в современном мире.
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Кузя

5 минут назад
Понты дешевые!
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valerafromsplus

11 минут назад
Ага! И будет затем "маскарад"! :)
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Александр

13 минут назад
В первые 5 лет после свадьбы распадаются 48 % браков еще около 20 % распадаются в промежуток 5-10 лет и того почти 70 % браков распадаются в течении 10 лет.
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А эта свадьба , пела и гуляла ...

19 минут назад
А разведутся , столько же , 22 ?! Традицию надо соблюдать !!
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Мизантроп

19 минут назад
редакция, отследите через год сколько еще останутся в месте)))
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Правильно

22 минуты назад
Такой новости самое место в разделе "происшествия" :)))
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