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Роспотребнадзор заявил о невозможности установить организаторов митинга в Чечне

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#митинг #Грозный #Чечня

Накануне в Грозном прошел несогласованный стихийный митинг.

Накануне Грозном на центральной площади перед мечетью "Сердце Чечни" прошел митинг против семьи вышедшего в отставку судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, на котором портреты членов семьи Янгулбаевых избивали палками и жгли.

На митинге тысячи мужчин скандировали угрозы в адрес семьи Янгулбаевых, держали плакаты с требованиями расправы, а также избивали палками и жгли портреты Сайди Янгулбаева и его родственников. Участниками митинга стали 400 тысяч человек (население Грозного составляет 324 тысяч человек, всей Чечни — 1,394 млн человек), - сообщало ранее издание "Грозный Информ".

Собравшиеся требовали от российских властей прекратить деятельность "вражеских СМИ", в частности "Новой газеты", телеканала "Дождь" (внесен в реестр СМИ-иноагентов), а также Комитета против пыток.

"Установить организаторов народного стихийного митинга не представляется возможным, поэтому речь не может идти об ответственности юридического лица", — заявили в управлении Роспотребнадзора по Чечне.

Комиссия по вопросам депутатской этики также рассмотрит высказывания депутата Адама Делимханова, если поступит соответствующее обращение, - заявил первый зампред комиссии Василий Пискарев.

Ранее Делимханов публично пригрозил отрезать головы членам семьи федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева и всем, кто переведет эту угрозу с чеченского языка на русский. На оценку высказываний Делимханова в комиссии по этике рассчитывают также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава СПЧ Валерий Фадеев. Впрочем, и в СПЧ, и в комиссии уже звучат предположения провести прокурорскую проверку выступления Делимханова на предмет соответствия российским законам, - пишет "Ъ".





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#митинг #Грозный #Чечня

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