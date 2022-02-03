Полностью закрыты 50 школ, ещё 20,7 тысячи учеников отправили на дистанционку из отдельных классов

В Липецкой области также полностью закрыты четыре детских сада.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, по состоянию на 3 февраля в нашем регионе закрыты на карантин по COVID-19 два детских сада - в посёлке Соколье Елецкого района и детский сад «Сказка» в деревне Хмелинец Елецкого района и пять школ в Ельце: лицей № 5, школа №1 им. М.М. Пришвина, школы № 8, № 23 и № 24.



Закрыты на карантин по ОРВИ и гриппу 44 школы, в том числе все остальные школы Ельца - № 10, гимназия № 11 Ельца, школы №12, №15, школа №17 им. Т.Н. Хренникова, гимназия № 97 Ельца и школа №19.



В Липецке закрыты гимназия № 19, лицей № 44, гимназия №12, школы № 2, № 9 имени М.В. Водопьянова, № 15 , № 20 , № 36, № 49, № 51, № 61 имени М.И. Неделина, лицей № 66 имени Героя Советского Союза С.П. Меркулова, школы № 68, № 42, № 45, гимназия № 1, школа № 5 города Липецка имени Героя Советского Союза С.Г. Литаврина, школы №14, № 18 , №29 города Липецка «Университетская» , № 27, № 32 , №38 , № 52, № 77, № 30, № 8, № 35, № 54, № 48, лицей № 3 им. К.А. Москаленко.



В Липецком районе закрыты школы сёл Частая Дубрава, Ильино, Троицкое, Хрущевка, Сенцово, Сырское.



В Лев-Толстовском районе закрыты школы села Митягино, посёлка Совхоз имени Л.Толстого, села Кузовлево



В Добринском районе в целях недопущения новой коронавирусной инфекции на дистанционное обучение переведен лицей №1 посёлка Добринка. Также закрыты школа №2 посёлка Добринка, школы сёл Дубовое, гимназия им. И.М. Макаренкова в селе Ольговка.



В Лебедянском районе закрыты гимназия №1 им. Н.И. Борцова и школа села Троекурово.



В Грязинском районе закрыты гимназия № 3, школы №5 и №12 города Грязи, школы села Петровка, деревни Кубань, села Сошки.



В Задонском районе закрыты гимназия №1 и гимназия «Новое поколение» города Задонска, а также школа села Донское.



В Хлевенском районе закрыты школа села Конь — Колодезь и школа села Елецкая Лозовка.



В Липецкой области из-за ОРВИ и гриппа полностью закрыты 4 детских сада. В том числе 3 из них — в Задонском районе в деревне Алексеевка, селе Гнилуша и посёлке Д. Рудник. Также закрыт детский сад «Чебурашка» в селе Суходол Краснинского района.



Частично закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ в 88 школах 973 класса. Для 20 263 школьников организовано дистанционное обучение.



Частично закрыты на карантин по Covid-19 в 12 школах 25 классов. Дистанционно учатся 457 человек.



Частично закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ в 14 детских садах 26 групп. 550 малышей остаются дома.