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Полностью закрыты 50 школ, ещё 20,7 тысячи учеников отправили на дистанционку из отдельных классов

23 1994
#карантин #школа #детский сад
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Полностью закрыты 50 школ, ещё 20,7 тысячи учеников отправили на дистанционку из отдельных классов

В Липецкой области также полностью закрыты четыре детских сада.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, по состоянию на 3 февраля в нашем регионе закрыты на карантин по COVID-19 два детских сада - в посёлке Соколье Елецкого района и детский сад «Сказка» в деревне Хмелинец Елецкого района и пять школ в Ельце: лицей № 5, школа №1 им. М.М. Пришвина, школы № 8, № 23 и № 24.

Закрыты на карантин по ОРВИ и гриппу 44 школы, в том числе все остальные школы Ельца - № 10, гимназия № 11 Ельца, школы №12, №15, школа №17 им. Т.Н. Хренникова, гимназия № 97 Ельца и школа №19.

В Липецке закрыты гимназия № 19, лицей № 44, гимназия №12, школы № 2, № 9 имени М.В. Водопьянова, № 15 , № 20 , № 36, № 49, № 51, № 61 имени М.И. Неделина, лицей № 66 имени Героя Советского Союза С.П. Меркулова, школы № 68, № 42, № 45, гимназия № 1, школа № 5 города Липецка имени Героя Советского Союза С.Г. Литаврина, школы №14, № 18 , №29 города Липецка «Университетская» , № 27, № 32 , №38 , № 52, № 77, № 30, № 8, № 35, № 54, № 48, лицей № 3 им. К.А. Москаленко.

В Липецком районе закрыты школы сёл Частая Дубрава, Ильино, Троицкое, Хрущевка, Сенцово, Сырское.

В Лев-Толстовском районе закрыты школы села Митягино, посёлка Совхоз имени Л.Толстого, села Кузовлево

В Добринском районе в целях недопущения новой коронавирусной инфекции на дистанционное обучение переведен лицей №1 посёлка Добринка. Также закрыты школа №2 посёлка Добринка, школы сёл Дубовое, гимназия им. И.М. Макаренкова в селе Ольговка.

В Лебедянском районе закрыты гимназия №1 им. Н.И. Борцова и школа села Троекурово.

В Грязинском районе закрыты гимназия № 3, школы №5 и №12 города Грязи, школы села Петровка, деревни Кубань, села Сошки.

В Задонском районе закрыты гимназия №1 и гимназия «Новое поколение» города Задонска, а также школа села Донское.

В Хлевенском районе закрыты школа села Конь — Колодезь и школа села Елецкая Лозовка.

В Липецкой области из-за ОРВИ и гриппа полностью закрыты 4 детских сада. В том числе 3 из них — в Задонском районе в деревне Алексеевка, селе Гнилуша и посёлке Д. Рудник. Также закрыт детский сад «Чебурашка» в селе Суходол Краснинского района.

Частично закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ в 88 школах 973 класса. Для 20 263 школьников организовано дистанционное обучение.

Частично закрыты на карантин по Covid-19 в 12 школах 25 классов. Дистанционно учатся 457 человек.

Частично закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ в 14 детских садах 26 групп. 550 малышей остаются дома.
23 1994
#карантин #школа #детский сад
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Комментарии (23)

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Липчанин

13 минут назад
Житель, что значит выгодно - невыгодно??? Люди болеют и умирают а они о выгоде думают.
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123

33 минуты назад
в природе выживают самые крепкие и сильные особи а у нас в человечестве спасают самых больных и чахлых но с деньгами их спасают они вновь и вновь рождают слабых людей
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ммммм

38 минут назад
Житель города, зато отчетливо видно, что в нашей стране главным приоритетом является ЗДОРОВЬЕ населения.
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Мама

38 минут назад
Закройте 26 школу
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Житель города

42 минуты назад
Ну уже просто издевательство! Что это за игра такая? 80%школ полностью закрыты и нет ни одной, где не был бы закрыт хоть один класс на дистант. Куда смотрит Роспотребнадзор при таком количестве заболевших детей и учителей????
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Мама

54 минуты назад
Сколько уже можно , каждый день всё больше и больше, закройте школы!!!
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Как то так

57 минут назад
родители, ЕСЛИ БЫ ещё учителей некоторых научили пользоваться этими новшествами в компьютерной программе?. В классе висит доска электронная а учитель на неё смотрит как на икону. Информатика идёт по одному учебнику на 30-35 человек к тому же без заданий надом, потому что учитель не взуб ногой с этими программами и с этой компьютеризацией.
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Житель

58 минут назад
Липчанин, комбинат наверняка уже отправил сколько надо сотрудников на удаленку. У них прибыль на кону. Им не выгодны болеющие работники. А вот школам выгодны, потому что проще вести уроки в классе, где 15 детей, а не 35. Поэтому до последнего не хотят закрываться.
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F

58 минут назад
Департамент образования!!! Одинадцатые классы НЕЛЬЗЯ сажать ни на карантин, ни на удалёнку! Их и так учителя не учат, а теперь на родителей все обязанности лягут. Да и репетиторы стоят недёшево!
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.

58 минут назад
Диетолог Блюмберштейн, да они сами закроются такими темпами. Это называется естественный локдаун. Когда работать некому, все болеют.
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