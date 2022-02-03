Общество

15 минут назад

За массу нарушений пансионат для инвалидов и пожилых людей оштрафовали на 100`000 рублей

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#штраф #нарушение #медицина
За массу нарушений пансионат для инвалидов и пожилых людей оштрафовали на 100`000 рублей

В перечне претензий проверяющих оказалось 14 пунктов.

Арбитражный суд Липецкой области привлек к административной ответственности ООО «Пансионат Южный» за грубое нарушение лицензионных требований, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее региональное отделение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения подало в липецкий арбитраж заявление в отношении пансионата для инвалидов и пожилых людей «Южный», местный филиал столичной организации. Заявление стало итогом внеплановой проверки, проведенной по жалобе.

Проверяющие посетили пансионат прошлой осенью. Они изучили медицинскую документацию, обследовали помещения и оборудование. По результатам проверки было выявлено 14 нарушений лицензионных требований. Так, в пансионате не оказалось договора аренды помещения, документов на медицинское оборудование, сотрудники работали без оформления трудовых отношений и соответствующего образования, не соблюдался установленный законом порядок оказания медицинской помощи, нет внутреннего контроля качества и безопасности услуг, платное лечение ведется без договоров.

Проверяющие пришли к выводу, что пансионат ведет медицинскую деятельность ради прибыли с грубыми нарушениями норм. Представители здравнадзора потребовали привлечь ООО «Пансионат Южный» к административной ответственности по ч.4 ст.14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением». Арбитраж удовлетворил требование и назначил организации штраф в 100 000 рублей — минимальное взыскание, предусмотренное санкциями статьи.
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#штраф #нарушение #медицина

Комментарии (1)

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21

6 минут назад
Разогнать бы этот гадюшник, да людей девать некуда родные детки постарались. Я представляю как там жили.
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