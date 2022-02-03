Общество

23 минуты назад

Кафе заплатит 125`000 рублей за нелегала на кухне

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#штраф #патент #кафе
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Кафе заплатит 125`000 рублей за нелегала на кухне

Штраф устоял в апелляции.

В Липецком областном суде рассмотрели жалобу на постановление Советского районного суда Липецка, где индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности из-за найма на работу иностранца, который не имел право работать в регионе.

Как указано в материалах дела, нарушение было выявлено в ходе полицейской проверки. Инспектор посетил кафе «Фарфор» 5 ноября 2021 года. Он установил, что в предприятии общественного питания помощником повара работает гражданин Узбекистана. Но прав на это у иностранца не было. Он не оформил соответствующий патент и не мог быть допущен к работе в кафе. Но, несмотря на это, руководство предприятия общепита еще летом оформило с нелегалом трудовой договор.

После проверки на руководителя кафе оформили протокол по
ч. 1 ст. 18.15 «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства».

В апелляционной жалобе руководитель бизнеса просил суд отменить штраф и назначить ему за нарушение предупреждение. Но суд не нашел для этого основания и оставил взыскание в силе: за иностранца без патента на кухне кафе придется заплатить 125 000 рублей.
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#штраф #патент #кафе
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Комментарии (1)

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Зато в этой сфере все спокойно.

1 минуту назад
У нас вопросов у проверяющих нет к УК только. Почему работают в темную и с серой зарплатой дворни, слесаря и уборщики. Где в недавнем репортаже в открытую было сказанно об этом.
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