Общество

48 минут назад

Михаила Захарова хотят привлечь к оплате долгов разорившейся компании

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#Михаил Захаров #банкротство #Су-5
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Михаила Захарова хотят привлечь к оплате долгов разорившейся компании

Сбежавший из России бывший депутат областного Совета может понести финансовую ответственность компании-банкрота.

В арбитражный суд Липецкой области поступило заявление временного управляющего по делу о банкротстве «СУ-5 трест «Липецкстрой-М». Управляющий потребовал привлечь к субсидиарной ответственности четверых мужчин, ранее руководивших разоренной компанией-застройщиком. Это сбежавший из России бывший депутат областного Совета и разыскиваемый по линии Интерпола Михаил Захаров, бывшие директора компании-банкрота Сергей Ельчанинов и Сергей Ильин и зарегистрированный как московский предприниматель тоже экс-руководитель застройщика Виктор Гринченко.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе арбитражного суда Липецкой области, пока заявление временного управляющего оставлено без движения до 2 марта. К этому сроку заявителю нужно представить суду документы о размере субсидиарной ответственности, которую должен понести каждый и экс-руководителей банкрота.

«СУ-5 трест «Липецкстрой-М» был признан банкротом в 2019 году после серии заявлений экс-партнеров. На начальном этапе банкротства компании был выставлен долг в 1 398 760 рублей. На тот момент уже стало понятно, что расплачиваться с кредиторами застройщику нечем. По данным бухгалтерского баланса на начало сентября 2019 года балансовая стоимость основных средств должника составила 531 043 000 рублей, кредиторская задолженность – 538 015 000 рублей, заемные средства – 751 456 000 рублей, а убыток – 39 680 000 рублей.

Компания с уставным капиталом в 110 000 рублей была «дочкой» «СУ-5», принадлежащей беглому бывшему депутату областного Совета Михаила Захарова. «СУ - 5 Трест «Липецкстрой-М» было выдано разрешение на застройку микрорайона «Европейский». Финансовые проблемы преследуют компанию с 2017 года, аффилированные структуры группы компаний «СУ-5» одна за одной попадали в скандалы из-за заморозки строек.

Напомним, ранее конкурсный управляющий по делу о банкротстве застройщика «Эксстроймаш» подал в арбитражный суд заявление о привлечении к субсидиарной ответственности Сергея Тонких, Сергея Ельчанинова и Виктора Тараненко — бывших управленцев этой "дочки" строительной империи Михаила Захарова.
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#Михаил Захаров #банкротство #Су-5
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Комментарии (6)

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Серж

1 минуту назад
Елена, он был красивым сам собою
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Елена

23 минуты назад
Он так красив сам собой но в жизни сделал много злого.
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ГОСТЬ53

32 минуты назад
А че раньше-то не спохватились? А именно когда сбежал. У нас вон бюджетка. так тут все до пол- копейки проверят и оштрафуют!!! А зарплату прибавят на 6 % от оклада. а оклад 5 тысяч!!! Зато остальные могут воровать, разбазаривать, осваивать и бежать за бугор спокойненько!!!
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Мишка

39 минут назад
Хотеть не вредно,вредно не хотеть!
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СУ 11

41 минуту назад
Поздно вспохватились
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Благодушный липчанин

43 минуты назад
На лесоповал мужика! Лет на 10!
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