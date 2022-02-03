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В сгоревшем сарае погиб житель Доброго

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#МЧС #пожар
В сгоревшем сарае погиб житель Доброго
В поселке Доброе утром 2 февраля в пожаре погиб 50-летний мужчина.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, огонь вспыхнул в кирпичном сарае площадью 40 квадратных метров. Пожаром уничтожены сгораемые конструкции всего здания.

- Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.
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#МЧС #пожар

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