В сгоревшем сарае погиб житель Доброго

В поселке Доброе утром 2 февраля в пожаре погиб 50-летний мужчина.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, огонь вспыхнул в кирпичном сарае площадью 40 квадратных метров. Пожаром уничтожены сгораемые конструкции всего здания.



- Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.

