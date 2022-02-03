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11 минут назад

Спасённого участковым и волонтёрами вахтовика выписали из больницы

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Спасённого участковым и волонтёрами вахтовика выписали из больницы

Вместе с женой он отправился в Липецк.

Напомним, УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу ранее сообщало, что 11 января в дежурную часть ОМВД России по городу Новый Уренгой поступило сообщение из волонтерского центра о том, липчанка длительное время не может дозвониться до мужа, который работает вахтовым методом в городе Новый Уренгой.

На поиски липчанина выехал участковый Василий Титаренко. Адрес был указан ошибочный, однако полицейский, предполагая, что человеку нужна помощь, продолжил его поиски в дачном кооперативе. И участковому удалось найти местонахождение вахтовика.

- Увидев его, Василий Титаренко понял, что человек болен, ему срочно нужна медицинская помощь, и вызвал бригаду скорой помощи. Мужчина категорически отказывался от госпитализации, однако полицейский убедил его проследовать в больницу. Мужчина был госпитализирован с диагнозом «пневмония», - отметили в пресс-службе полиции.

Как пишет riafan.ru, 2 февраля из больницы в Новом Уренгое выписали болевшего COVID-19 вахтовика из Липецка Леонида Сизова, которого удалось спасти благодаря своевременной помощи полицейских, медиков и волонтеров.

По словам специалистов, если бы вахтовика тогда не нашли, заболевший мог не дожить до следующего утра. Мужчина попал в реанимацию, где провел в стабильно тяжелом состоянии две недели.

- У него была выраженная дыхательная недостаточность. Процент поражения легочной ткани тоже был высокий. Сейчас он стабилен. Нуждается в небольшом потоке кислорода при физической нагрузке. По анализам все нормализовалось. Активен, стабилен и готов уже к выписке, — сообщил « Ямал-Медиа» врач новоуренгойского инфекционного госпиталя Руслан Алиев.

По сообщению «Ямал-Медиа», жена мужчины, проведшего две недели в реанимации, приехала за ним из Липецка. Она лично встретилась с добровольцами, к которым в январе обратилась за помощью. За три тысячи километров она молила их о помощи.

- Она просила, чтобы мы очень быстро отреагировали на сигнал, потому что она не знает, в каком состоянии находится ее муж. Муж старше 60 лет, и у него было очень плохо со здоровьем, - отметила волонтёр Марина Тищенко.

Впереди у вахтовика — постковидная реабилитация в родном городе.

Фото -  yamal-media.ru

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