Происшествия

9 минут назад

Бармена обокрал посетитель пивнушки

121
#кража #бар
Бармена обокрал посетитель пивнушки

Покупатель воспользовался тем, что женщина отвлеклась на обслуживание посетителя и оставила мобильник на столике.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ельцу раскрыли кражу мобильного телефона, сообщает ведомство. Пострадавшей оказалась 50-летняя бармен пивного магазина.

27 января женщина занималась раскладкой товара. Увидев зашедшего в бар покупателя, она поспешила его обслужить и забыла свой сотовый телефон на столике. Этим воспользовался посетитель бара: он забрал телефон со стола и ушел.

Уже установлен подозреваемый в краже мобильника. Им оказался безработный 43-летний ельчанин. Похищенный телефон изъят, он будет возвращен потерпевшей. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
121
#кража #бар

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Водитель трижды нарушил правила за пять секунд
#нарушение ПДД
1
Водитель трижды нарушил правила за пять секунд

12 минут назад

Происшествия
В столкновении на улице Космонавтов пострадали водитель такси и его 19-летняя пассажирка
#Авария #ДТП
9
В столкновении на улице Космонавтов пострадали водитель такси и его 19-летняя пассажирка

сегодня, 08:52

Происшествия
Таксист выехал на встречку и устроил жесткую аварию
#ДТП #такси
24
Таксист выехал на встречку и устроил жесткую аварию

вчера, 22:07

Происшествия
20-летний липчанин обокрал бывшую жену друга
#кража
5
20-летний липчанин обокрал бывшую жену друга

вчера, 15:57

Происшествия
53-летний мужчина вонзил вилку в половой член собутыльника
#драка
38
53-летний мужчина вонзил вилку в половой член собутыльника

вчера, 13:28

Происшествия
На 23 февраля липчанину откусили палец
#палец #ампутация
15
На 23 февраля липчанину откусили палец

вчера, 13:14

Происшествия