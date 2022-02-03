Бармена обокрал посетитель пивнушки

Покупатель воспользовался тем, что женщина отвлеклась на обслуживание посетителя и оставила мобильник на столике.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Ельцу раскрыли кражу мобильного телефона, сообщает ведомство. Пострадавшей оказалась 50-летняя бармен пивного магазина.



27 января женщина занималась раскладкой товара. Увидев зашедшего в бар покупателя, она поспешила его обслужить и забыла свой сотовый телефон на столике. Этим воспользовался посетитель бара: он забрал телефон со стола и ушел.



Уже установлен подозреваемый в краже мобильника. Им оказался безработный 43-летний ельчанин. Похищенный телефон изъят, он будет возвращен потерпевшей. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.