Происшествия
14 минут назад
Водитель трижды нарушил правила за пять секунд
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На запись видеорегистратора попала виртуозная езда по улицам Ельца.
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Вчера вечером водитель белого автомобиля стал героем елецкого паблика. В Сети появилась запись с видеорегистратора, на которой видно виртуозную езду с нарушениями по дорогам Засосенской части Ельца.
Автор ролика сделал саундтреком к видео музыку из шоу «Деревня дураков» и спросил у пользователей паблика, сколько нарушений сделал водитель белого автомобиля. Те охотно подсчитали — как минимум три: выезд на полосу встречного движения, проезд на красный свет и непредоставление преимущества пешеходу. Также пользователи посоветовали автору ролика отправить его в автоинспекцию.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, ролик уже изучают в УГИБДД по Липецкой области.
Видео: https://vk.com/elec_online
Автор ролика сделал саундтреком к видео музыку из шоу «Деревня дураков» и спросил у пользователей паблика, сколько нарушений сделал водитель белого автомобиля. Те охотно подсчитали — как минимум три: выезд на полосу встречного движения, проезд на красный свет и непредоставление преимущества пешеходу. Также пользователи посоветовали автору ролика отправить его в автоинспекцию.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, ролик уже изучают в УГИБДД по Липецкой области.
Видео: https://vk.com/elec_online
2 368
ПДД
ПДД