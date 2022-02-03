Происшествия

14 минут назад

Водитель трижды нарушил правила за пять секунд

2 368
#нарушение ПДД

На запись видеорегистратора попала виртуозная езда по улицам Ельца.

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Вчера вечером водитель белого автомобиля стал героем елецкого паблика. В Сети появилась запись с видеорегистратора, на которой видно виртуозную езду с нарушениями по дорогам Засосенской части Ельца.

Автор ролика сделал саундтреком к видео музыку из шоу «Деревня дураков» и спросил у пользователей паблика, сколько нарушений сделал водитель белого автомобиля. Те охотно подсчитали — как минимум три: выезд на полосу встречного движения, проезд на красный свет и непредоставление преимущества пешеходу. Также пользователи посоветовали автору ролика отправить его в автоинспекцию.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД по Липецкой области, ролик уже изучают в УГИБДД по Липецкой области.


Видео: https://vk.com/elec_online

2 368
#нарушение ПДД

Комментарии (2)

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ПДД

5 минут назад
Пешеходу он никак не помешал. "Непредоставление преимущества" это, когда пешеход остановился или сделал шаг назад из-за автомобиля. А в данном случае, он спокойно перешёл.
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ПДД

7 минут назад
Пешеход он никак не помешал. "Непредоставление преимущества" это, когда пешеход остановился или сделал шаг назад из-за автомобиля. А в данном случае, он спокойно перешёл.
ответить

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