В России

32 минуты назад

Повышенные на 8,6% пенсии начнут выплачивать с 3 февраля

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#пенсии #индексация #выплаты

Отмечается, все выплаты придут автоматически, обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

В отделении Пенсионного фонда по Москве и Московской области сообщили, что неработающие пенсионеры начнут получать проиндексированные на 8,6% выплаты с 3 февраля, - сообщает региональное отделение Пенсионного фонда России (ПФР) на сайте.

Отмечается, что все выплаты ПФР проведет автоматически. Из-за того, что решение провести индексацию приняли задним числом, с 1 января, пенсионеры получат доплату за январь, поскольку тогда индексация была только на 5,9%, - передает РБК

Средний размер пенсий увеличился на 1,5 тысячи в месяц и достигнет 18 984 рублей, - заявили в ПФР. Также в пенсионном фонде указали, что у каждого пенсионера прибавка будет индивидуальна, исходя из его пенсии.

Социальные пенсии будут проиндексированы на 7,7% только с 1 апреля, - пишет "Газета.ru".

Ранее, 12 января 2022 года, президент РФ Владимир Путин поручил проиндексировать страховые пенсии неработающим гражданам выше инфляции, чтобы скомпенсировать их расходы. По предварительным данным Росстата, в 2021 году показатель достиг 8,4%.

Госдума приняла законопроект во втором и третьем чтении 20 января. Совет Федерации одобрил его 26 января. Позже его подписал глава государства.

На индексацию дополнительно потребуется свыше 170 млрд рублей, - ранее сообщал министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Повышенные выплаты получат 30,8 млн россиян.

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#пенсии #индексация #выплаты

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