сегодня, 08:52
В столкновении на улице Космонавтов пострадали водитель такси и его 19-летняя пассажирка
За сутки на дорогах региона пострадали три человека.
В Данковском районе на трассе Воскресенское – Данков водитель неустановленного автомобиля допустил сбил 34-летнюю женщину. С травмами ее госпитализировали.
2 февраля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 870 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 71.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрирован 501 случай превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.
На дорогах региона зафиксировано 26 столкновений автомобилей без пострадавших.
имхо
60км/ч
липецк1
Антон
Наши люди в булошную на такси не ездиють
Урка
Елена П.
ЮВП
Гость