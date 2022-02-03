Происшествия

сегодня, 08:52

В столкновении на улице Космонавтов пострадали водитель такси и его 19-летняя пассажирка

9 1806
#Авария #ДТП
1

За сутки на дорогах региона пострадали три человека.

Загрузка плеера
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 2 февраля в Липецке на улице Космонавтов столкнулись автомобиль такси «Шевроле» под управлением 29-летнего водителя и «Пежо» с 31-летним мужчиной за рулем. В результате аварии водитель и 19-летняя пассажирка  «Шевроле» доставлены в больницу. 

В Данковском районе на трассе Воскресенское – Данков водитель неустановленного автомобиля допустил сбил 34-летнюю женщину. С травмами ее госпитализировали.

2 февраля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 870 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 71.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрирован 501 случай превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

На дорогах региона зафиксировано 26 столкновений автомобилей без пострадавших.


9 1806
#Авария #ДТП
1

Комментарии (10)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

имхо

10 минут назад
летун (хоть они "прав") действительно подскочил на рельсах - не смого в воздухе затормозить
ответить

60км/ч

18 минут назад
Там поворот запрещен совсем! Таксист решил срезать путь.
ответить

липецк1

24 минуты назад
по моему налево там сплошная .....раньше в таксисты только со стажем и с первым классом брали ....я не забуду таксиста без ноги ...оооо три раза в аварию он чуть не попал
ответить

Антон

26 минут назад
Таксист,может тупой и слепой,но скорость у всех какая ,а летун аж с рельс подлетел, и явно не 60 ехал.
ответить

Наши люди в булошную на такси не ездиють

26 минут назад
Зачем вообще на такси ездить?! Кормить этих водятлов?!
ответить

Урка

31 минуту назад
Водятел на яндексе, 60рублей хотел заработать
ответить

Елена П.

39 минут назад
Бывает
ответить

ЮВП

40 минут назад
Пересадить их на ишаков и запретить въезд в город.
ответить

Гость

46 минут назад
Таксист не только тупой, но и слепой.
ответить

Еще в рубрике

Бармена обокрал посетитель пивнушки
#кража #бар
Бармена обокрал посетитель пивнушки

9 минут назад

Происшествия
Водитель трижды нарушил правила за пять секунд
#нарушение ПДД
2
Водитель трижды нарушил правила за пять секунд

14 минут назад

Происшествия
Таксист выехал на встречку и устроил жесткую аварию
#ДТП #такси
24
Таксист выехал на встречку и устроил жесткую аварию

вчера, 22:07

Происшествия
20-летний липчанин обокрал бывшую жену друга
#кража
5
20-летний липчанин обокрал бывшую жену друга

вчера, 15:57

Происшествия
53-летний мужчина вонзил вилку в половой член собутыльника
#драка
38
53-летний мужчина вонзил вилку в половой член собутыльника

вчера, 13:28

Происшествия
На 23 февраля липчанину откусили палец
#палец #ампутация
15
На 23 февраля липчанину откусили палец

вчера, 13:14

Происшествия