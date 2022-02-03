В столкновении на улице Космонавтов пострадали водитель такси и его 19-летняя пассажирка

За сутки на дорогах региона пострадали три человека.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 2 февраля в Липецке на улице Космонавтов столкнулись автомобиль такси «Шевроле» под управлением 29-летнего водителя и «Пежо» с 31-летним мужчиной за рулем. В результате аварии водитель и 19-летняя пассажирка «Шевроле» доставлены в больницу.

В Данковском районе на трассе Воскресенское – Данков водитель неустановленного автомобиля допустил сбил 34-летнюю женщину. С травмами ее госпитализировали.

2 февраля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 870 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 71.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрирован 501 случай превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

На дорогах региона зафиксировано 26 столкновений автомобилей без пострадавших.