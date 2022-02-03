Общество

сегодня, 08:32

Мэр Ельца просит не пускать детей в кино и кафе

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#омикрон #удаленка #школа #дети
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Мэр Ельца просит не пускать детей в кино и кафе

Глава городской администрации обратился к родителям школьников.

Мэр Ельца Евгений Боровских через Instagram обратился к местным жителям, в особенности – к родителям школьников. Из-за эпидемиологической ситуации принято решение переформатировать временно формат обучения. Но прервать цепочку заражений нужно и другими ограничениями.

- Ситуация с заболеваемостью в Ельце ставит все новые антирекорды, как по ОРВИ, так и по COVID-19. И это касается не только взрослых, но и детей. Да-да, дети болеют! Еженедельный эпидпорог по ОРВИ оказался превышен в 2,5 раза, заболеваемость коронавирусом тоже растёт с каждым днём. Проанализировав динамику распространения заболеваний, приняли решение с завтрашнего дня до 12 февраля включительно перевести все школы города, а также подведомственные учреждения спорта и культуры на дистанционное обучение. Убедительная просьба к вам, родители: смотрите за состоянием ваших малышей, в случае ухудшения здоровья, немедленно обращайтесь к врачу. Нам важно объединить усилия. «Удаленка» в школе и учреждениях дополнительного образования не будет иметь должного эффекта, если ребята будут организованными компаниями сидеть в кафе или кино. Надо максимально разобщить детей в этот период, - уверен Евгений Боровских.
8 674
#омикрон #удаленка #школа #дети
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Комментарии (9)

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9 минут назад
Умница! Дай вам Бог здоровья, Евгений! Елец, Липецк завидует вам
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Анечки.

18 минут назад
Аня, СНАЧАЛО НАРАБОТУ УСТРОЙСЯ ДА КУДА НИБУДЬ НАПОДОБИЕ ПЯТЁРОЧКИ ИЛИ МАГНИТА, ГДЕ ВЫХОДНЫХ ПОЧТИ * И РАБОТА ДО 22 ЧАСОВ ДА + ДОЕХАТЬ НАДО. А ПОТОМ РАСУЖДАЙ И ДОВАЙ СОВЕТЫ.
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ДеДство из подвала

24 минуты назад
Да купите им еще по крутому смартфону и они сами никуда не пойдут.
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Гость

40 минут назад
Почему все школы не закрывают!!!! Молодец, мэр Ельца! Главное здоровье детей!!!!!
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Аня

51 минуту назад
А сам все дедство по подвалом провел?, каким образом контролировать - очень странный вопрос от родителя. Не знаете, как контролировать, не заводите детей. У таких как вы дети курить начинают в начале, тусят по подъездам и дорогу где попало перебегают. Воспитывать надо, а не просто нарожать и скинуть на садики и школы.
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Житель

51 минуту назад
Какой в ельце крутой градоначальник ! Все логично и с пониманием ! Учитесь , господа администрация Липецка !
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097

сегодня, 08:43
А что в Ельце есть кино???
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А сам все дедство по подвалом провел?

сегодня, 08:40
Родители на работе а ребенок предоставлен сам себе весь день, каким образом его контролировать темболее УДАЛЁНКА.
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