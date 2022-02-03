Мэр Ельца просит не пускать детей в кино и кафе

Глава городской администрации обратился к родителям школьников.

Мэр Ельца Евгений Боровских через Instagram обратился к местным жителям, в особенности – к родителям школьников. Из-за эпидемиологической ситуации принято решение переформатировать временно формат обучения. Но прервать цепочку заражений нужно и другими ограничениями.



- Ситуация с заболеваемостью в Ельце ставит все новые антирекорды, как по ОРВИ, так и по COVID-19. И это касается не только взрослых, но и детей. Да-да, дети болеют! Еженедельный эпидпорог по ОРВИ оказался превышен в 2,5 раза, заболеваемость коронавирусом тоже растёт с каждым днём. Проанализировав динамику распространения заболеваний, приняли решение с завтрашнего дня до 12 февраля включительно перевести все школы города, а также подведомственные учреждения спорта и культуры на дистанционное обучение. Убедительная просьба к вам, родители: смотрите за состоянием ваших малышей, в случае ухудшения здоровья, немедленно обращайтесь к врачу. Нам важно объединить усилия. «Удаленка» в школе и учреждениях дополнительного образования не будет иметь должного эффекта, если ребята будут организованными компаниями сидеть в кафе или кино. Надо максимально разобщить детей в этот период, - уверен Евгений Боровских.