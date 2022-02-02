«Липецк» вырвал очко у одного из лидеров

Наша команда уступила «прогрессу» в овертайме, а могла и победить в основное время.

Липецкие хоккеисты нет-нет, да выстреливают яркими матчами. К таковым можно отнести первую домашнюю встречу с «Прогрессом» из Глазова.

«Липецк» был близок к тому, чтобы победить одного из лидеров НМХД, но необязательное удаление у нас конце третьего периода позволило гостям перевести игру в овертайм, а затем и выиграть в дополнительное время – 3:2.

Идущие на 3-м месте в Восточной конференции хоккеисты «Прогресса» по сути уже обеспечили себе участие в плей-офф, поэтому, возможно, действовали не в полную силу, но тем не менее владели преимуществом на протяжении большей части матча.

У липчан же после болезни вернулся в строй основной вратарь Захар Сафронов, совершивший несколько спасений, которые позволили хозяевам оставаться в игре до самого конца.

Тем не менее, и он оказался бессилен, когда форварду «Прогресса» Евгению Ходыреву дали убежать к нашим воротам по центру: нападающий финтом обманул и голкипера, отправив шайбу в сетку – 1:0.

«Липецку» удалось отыграться на 31-й минуте в большинстве: шайба металась перед воротами «Прогресса» до тех пор, пока Максим Карпушкин не добил её в сетку – арбитру потребовалось просмотреть видеоповтор, чтобы убедиться, что липчане забили чистый гол – 1:1.

Вечер окончательно «перестал быть томным», когда в начале третьего периода броском от синей линии отличился наш защитник Даниил Зайцев – голкипер «Прогресса» в этом эпизоде явно потерял чувство ворот – 2:1.

«Прогрессу» ничего не оставалось делать, кроме как давить нашу команду изо всех сил, но «Липецк» имел не один шанс увеличить счёт и снять все вопросы о победителей. Самую реальную возможность упустил Максим Бобров, не использовавший выход один на один с вратарём. Могли забивать и Василий Балмашнов, Илья Финевич. А подвела нашу команду игровая дисциплина.

Наверное, и сам наш защитник Даниил Болдырев не ответит на вопрос, зачем он толкал в спину нападающего «Прогресса», за что получил удаление за две с небольшим минуты до конца основного времени. На реализацию у гостей ушло ровно 40 секунд: наших классически раскатали – наброс на «пятачок» и подставленная клюшка Дмитрием Поповым – 2:2.

Овертайм команды начали осторожно, а цели достиг первый же бросок в створ ворот спустя 1 минуту и 32 секунды после возобновления матча. При этом автору победного гола Азату Кутаякову дали пройти с шайбой от своих ворот … чрез всю площадку, после чего последовал роковой «выстрел».

В турнирную копилку липчан капнуло одно очко, всё лучше, чем ничего. Сегодня в «Звездной» пройдёт повторная встреча – как всегда без зрителей.

МХК «Липецк» (Липецк) – «Прогресс» (Глазов) - 2:3 от (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)

Шайбы: Ходырев (Трутнев, Файзетдинов), 24:58 - 0:1. Карпушин (И.Попов), 30:10 - 1:1-бол. Д.Зайцев (Балмашнов), 41:28 - 2:1. Д.В.Попов (Широбоков), 58:19 - 2:2-бол. Кутаяков (Карсаков), 61:32 - 2:3.

Штраф: 8 (Анд.Васильев-2, Трухачёв-2, М.Бобров-2, Д.Болдырев-2) - 8 (Ходырев-2, Д.В.Иванов-2, К.Казаков-2, команда-2).

Вратари: З.Сафронов - А.Савельев.

Броски: 36 (9+10+17+0) - 36 (11+11+12+1). Вбрасывания: 24 - 38.

Судьи Д.Богомолов (Санкт-Петербург), Н.Зубаков, П.Двуреченский (оба - Липецк).

1 февраля. Липецк. СК «Звёздный». Без зрителей.