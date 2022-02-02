Липецкая вечЁрка: забросанный бутылками «Infiniti», два микрорайона – без воды и пронзенный вилкой детородный орган

Сегодня, 2 февраля, стало известно, что жителям 26-го и 27-го микрорайонов Липецка придется сутки прожить без холодной и горячей воды, родители липецкой школьницы заплатят 200 тысяч рублей за поврежденный ей автомобиль «Инфинити», и что попойка двух уголовников закончилась буквальным членовредительством.

Сегодня – День сурка. Считается, что весна будет ранней, если 2 февраля сурок вылезет из норы и не испугается своей тени. Но– а это значит, что впереди возможны еще шесть недель зимы. Так что засекаем: 16 марта, согласно этой примете, к нам придет весна.

Суркам хорошо – они в спячке. Завтра десятки тысяч жителей Липецка позавидуют тем, кто сосет лапу, ведь «В 26 и 27 микрорайонах на время монтажа запорной арматуры отключат воду». Причем как холодную, так и горячую из-за особенностей схемы ее подачи в эти жилые массивы. Новый собственник комплекса водоснабжения ЛГЭКа, московское ООО «РВК-Липецк», собирается заменить в районе улиц Катукова и Кривенкова запорную арматуру. Отключение случится ночью 3 февраля и продлится весь завтрашний день.

Самыми популярными сегодня были криминальные новости. «53-летний мужчина вонзил вилку в половой член собутыльника» и был приговорен к 8 месяцам лишения свободы условно. Примечательно, что преступник в 2010 году судим за убийство и в ИК строгого режима от звонка до звонка провел девять лет, а потерпевший по делу о членовредительстве к моменту суда сам попал в места лишения свободы. Конфликт между мужчинами, кстати, случился по ходу обсуждения возможности похищения наград у ветерана Великой Отечественной войны.

«В Усмани зарезали 35-летнего мужчину, ранее участвовавшего в массовой драке». Его убила сожительница, женщина утверждает, что оборонялась. Убитый, кстати, проходил по уголовному делу, возбужденному после массовой драки.

«Шалость 9-летней девочки обошлась ее родителям в двести тысяч рублей». Ребенок забросал с 15-го этажа бутылками автомобиль «Infiniti» в микрорайоне «Елецкий».

– Хулиганы! – так отреагировал бы на все эти новости капитан милиции Иван Данко, герой культового боевика «Красная жара» в исполнении Арнольда Шварценеггера.

А мы все ближе к общешкольному локдауну из-за роста заболеваемости ковидом. Так, «За сутки в Липецкой области выявили 1 293 случая COVID-19, 10 человек умерли». Сегодня стало известно, что «44 школы полностью закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ и ещё 5 – по коронавирусу». Частично закрыты на карантин более тысячи классов в 147 школах. «Все 12 школ Ельца завтра закрывают» – дистанционно там будут учиться по 12 февраля включительно.

– Только в Липецке будут держать детей до последнего. Закройте школы везде, – взмолилась в комментариях какая-то мама.

Может, и закроют.

Ну, и анекдот на посошок: «Липчанин занял деньги на интим-услуги у жены». Его раскрутили на деньги уже по классической схеме: 20 тысяч рублей мужчина заплатил за девушку, а еще 50 тысяч – за страховку ее жизни и страховку от болезней, и эти средства после возвращения проститутки должны были вернуть заказчику. Но, конечно, его обманули.

– Пора легализовать древнейшую профессию, как способ пополнения бюджетов разных уровней, – посоветовал власти некий Работяга.