НЛМК Live

18 минут назад

Фонд «Милосердие» поможет организовать выступления танцоров-колясочников

68
#благотворительность #Фонд «Милосердие»
Фонд «Милосердие» поможет организовать выступления танцоров-колясочников

Финансовая поддержка благотворительного фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК, поможет народному инклюзивному театру танца «Параллели» организовать новые выступления и повысить свои творческие и спортивные навыки.

«Параллели» - это коллектив, где здоровые исполнители танцуют с партнерами, которые двигаются на инвалидных спортивно-танцевальных колясках. Среди таких особенных танцоров есть участники с нарушением слуха, расстройствами аутистического спектра, синдромом Дауна.  
Липецкий коллектив неоднократно становился победителем крупных международных соревнований по спортивным танцам на колясках, лауреатом престижных премий в области культуры и искусства. В копилке его достижений есть и участие в финале популярного телевизионного шоу - программы «Минута славы» на Первом канале. 

«Мы всегда стараемся поддерживать активных и неуспокоенных людей, которые заряжают своей энергией остальных. Именно такими являются участники инклюзивного театра танца «Параллели». Когда смотришь их выступления, всегда поражаешься таланту и самоотдаче артистов, большому желанию вести полноценную жизнь и заниматься любимым делом», - отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай. 

Благодаря поддержке фонда театр танца станет организатором межрегионального первенства по танцам на колясках, которое пройдет в феврале этого года в Липецке.  Выделенные средства пойдут на оплату трансфера и питания участников из других регионов, а также на организацию судейства соревнований. 

Кроме этого помощь фонда «Милосердие поможет провести в апреле юбилейный концерт в честь 15-летия образования творческого коллектива. Средства помогут в оформлении помещения для выступлений и приобретении памятных сувениров участникам мероприятия.

68
#благотворительность #Фонд «Милосердие»

Еще в рубрике

Группа НЛМК упростила процесс закупок с помощью роботизации
#закупки #роботизация
Группа НЛМК упростила процесс закупок с помощью роботизации

сегодня, 12:38

НЛМК Live
На Лебединое озеро НЛМК прилетели зимовать 200 городских уток
#Лебединое озеро
На Лебединое озеро НЛМК прилетели зимовать 200 городских уток

вчера, 21:58

НЛМК Live
Группа НЛМК запускает беспроводную сеть Private LTE/5G на производственных площадках
#беспроводная сеть
Группа НЛМК запускает беспроводную сеть Private LTE/5G на производственных площадках

31.01.2022 13:42

НЛМК Live
НЛМК и управление образования Липецкой области помогут сиротам определиться с профессией
#профориентация
НЛМК и управление образования Липецкой области помогут сиротам определиться с профессией

28.01.2022 17:20

НЛМК Live
Фонд «Милосердие» помогает растить будущих звезд тележурналистики
#Фонд «Милосердие»
Фонд «Милосердие» помогает растить будущих звезд тележурналистики

24.01.2022 17:32

НЛМК Live
Фонд «Милосердие» организовал санаторное оздоровление для пожилых людей
#Фонд «Милосердие»
Фонд «Милосердие» организовал санаторное оздоровление для пожилых людей

24.01.2022 17:29

НЛМК Live