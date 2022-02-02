Фонд «Милосердие» поможет организовать выступления танцоров-колясочников

Финансовая поддержка благотворительного фонда «Милосердие», социального партнера НЛМК, поможет народному инклюзивному театру танца «Параллели» организовать новые выступления и повысить свои творческие и спортивные навыки.

«Параллели» - это коллектив, где здоровые исполнители танцуют с партнерами, которые двигаются на инвалидных спортивно-танцевальных колясках. Среди таких особенных танцоров есть участники с нарушением слуха, расстройствами аутистического спектра, синдромом Дауна.

Липецкий коллектив неоднократно становился победителем крупных международных соревнований по спортивным танцам на колясках, лауреатом престижных премий в области культуры и искусства. В копилке его достижений есть и участие в финале популярного телевизионного шоу - программы «Минута славы» на Первом канале.



«Мы всегда стараемся поддерживать активных и неуспокоенных людей, которые заряжают своей энергией остальных. Именно такими являются участники инклюзивного театра танца «Параллели». Когда смотришь их выступления, всегда поражаешься таланту и самоотдаче артистов, большому желанию вести полноценную жизнь и заниматься любимым делом», - отметила директор фонда «Милосердие» Евгения Фрай.



Благодаря поддержке фонда театр танца станет организатором межрегионального первенства по танцам на колясках, которое пройдет в феврале этого года в Липецке. Выделенные средства пойдут на оплату трансфера и питания участников из других регионов, а также на организацию судейства соревнований.



Кроме этого помощь фонда «Милосердие поможет провести в апреле юбилейный концерт в честь 15-летия образования творческого коллектива. Средства помогут в оформлении помещения для выступлений и приобретении памятных сувениров участникам мероприятия.



