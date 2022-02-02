20-летний липчанин обокрал бывшую жену друга

Он воспользовался телефоном товарища по работе и взял крупный кредит.

Октябрьский районный суд Липецка вынес приговор 20-летнему липчанину по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счета».



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в конце июля минувшего года молодой человек взял мобильный телефон своего знакомого, у которого с июля по конец августа жил из-за ссоры с родственниками. Парень знал пароль от телефона и банковского приложения — иногда товарищ, с которым сложились доверительные отношения, посылал его в магазин за продуктами и давал свою карту. На этот раз ночью, пока хозяин квартиры спал, с помощью его телефона 20-летний липчанин вошёл в мобильное банковское приложение и подал заявку на получение кредита в размере 153 000 рублей.



Заявка была одобрена банком и деньги поступили на счёт, открытый на имя бывшей жены владельца телефона — всего в сумме 183 233 рубля, из которых 153 000 рублей — сумм кредита и 30 233 — сумма страхования по кредиту, которая сразу же была списана.



Спустя несколько минут после этого парень тремя траншами: в 150 000 рублей, 2300 рублей и 200 рублей перевёл 152 500 рублей на свой счёт. После этого он ушел от знакомого к себе домой.



Деньги молодой человек быстро потратил: уже 2 августа он купил себе мобильный телефон «Samsung Galaxy S21» с зарядным устройством и пакетом дополнительных услуг за 87 570 рублей, а оставшуюся сумму прогулял. Кстати, купленный телефон парень потом потерял.



А в конце августа 2021 года бывшая жена товарища обратилась в отдел полиции №2 с заявлением о том, что на её имя оформили кредит. В ходе разбирательства полицейские задержали друга бывшего мужа и изъяли чек от покупки телефона и его банковские карты. После этого была написана явка с повинной.



Женщина, которая проходит пострадавшей по делу, рассказала, что развелась с мужем ещё в 2005 году, но поддерживает с ним хорошие отношения и даже оформила на своё имя для него карту — так как, если карту оформляли на его имя, то у него постоянно списывали деньги со счёта за различные долги.



30 июля около 4 утра бывшая жена увидела на своём телефоне сообщение от банка, что ей одобрен кредит. Женщина попыталась позвонить на горячую линию банка, но там было занято. А 28 августа ей пришло SMS-сообщение о том, что необходимо внести очередной платёж по кредиту. Тогда женщина пошла в банк и узнала, что со счёта списалось около 180 тысяч рублей. По распечатке было видно, на чей счёт потом были переведены деньги — оказалось, это знакомый её бывшего мужа, который воспользовался его телефоном и оформил на имя женщины кредит.



После того, как этот факт вскрылся, к женщине, на чьё имя была оформлена карта, несколько раз приезжали родственники 20-летнего липчанина. Они приносили извинения, а также частично возместили ей ущерб, обещали выплачивать за неё кредит.



Ущерб в 182 733 рубля для женщины — значительная сумма. Её зарплата — всего 12 000 рублей, из которых ежемесячно она уже выплачивает 4000 по кредиту.



Суд признал 20-липчанина виновным в краже с банковского счёта и приговорил его к году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.