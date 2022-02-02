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сегодня, 15:30
Минстрой не станет вводить норматив о минимальном метраже строящихся квартир
Минстрой не намерен вводить нормативы по регулированию минимальной площади квартир в новостройках.
Минстрой России не намерен вводить нормативы по регулированию минимальной площади квартир в новостройках, - сообщил на конференции "Коммерсанта" на сервисе YouTube замглавы ведомства Никита Стасишин.
"Конечно, нет. А зачем? Это ваш бизнес, мы не лезем и не регулируем ваш продукт", - сказал Стасишин, призвав застройщиков все же быть более внимательными к этому вопросу.
По его словам, средняя площадь новых квартир в последнее время уменьшается, - передает РИА Новости. Таким способом застройщики пытаются "оставить чек", не поднимая стоимость квартиры с той же скоростью, с которой растет цена квадратного метра, - отмечает заместитель министра.
"Конечно, нет. А зачем? Это ваш бизнес, мы не лезем и не регулируем ваш продукт", - сказал Стасишин, призвав застройщиков все же быть более внимательными к этому вопросу.
По его словам, средняя площадь новых квартир в последнее время уменьшается, - передает РИА Новости. Таким способом застройщики пытаются "оставить чек", не поднимая стоимость квартиры с той же скоростью, с которой растет цена квадратного метра, - отмечает заместитель министра.