сегодня, 07:00
Доброе утро, Липецк!
Уже четверг, 3 февраля. Сегодня в городе ожидается небольшой снег. Публикуем список дорог, где в четверг планируют убрать сугробы и снежные завалы. 3 февраля начнется конкурс «Учитель года». Липчан спрашивают о развитии регионального туризма. Молодые урбанисты могут принять участие в разработке проекта реновации областной научной библиотеки. В Липецке продолжается сбор заявок от претендентов в ведущие городского выпускного бала. В преддверии 23 февраля запустили фото-челлендж.
Предлагаем начать этот день с просмотра интересного мультфильма 1960 года, который и сегодня не потерял актуальности.
Погода
В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура днём будет от -1 до -3 градусов. Ветер восточный, 4-9 м/с
День 3 февраля стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году - 36 градусов мороза.
Дороги
Сегодня днем сотрудники муниципального управления благоустройства будут вывозить снег: на парковке возле дома 2 по улице Космонавтов, дорогах в "Елецком", на улицах Первомайской, Неделина, Циолковского, 9 Мая, Адмирала Макарова, Гагарина, Студеновской, Будённого и площади Заводской, а также расчистят входы в подземный переход на площади Победы.
Рецепт дня
Наш постоянный соавтор Артём поделился рецептом бюджетной солянки. Уверены, получится очень вкусно!
Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.
День в нашей истории
3 февраля 1919 года в селе Ивановка Липецкого уезда в семье крестьянина родился Василий Соколов, ставший известным писателем. Ещё в школе начал писать стихи, очерки, печатался в районной и областной газетах. В годы Великой Отечественной войны он работал корреспондентом газеты «Красная звезда» и редактором отдела журнала «Знаменосец». Был награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды (дважды), медалями. Оставался на службе в армии и после окончания войны, в 1973 году ушел в запас в звании полковника.
Широко известна его трилогия о войне – романы «Вторжение», «Крушение», «Избавление». Маршал Георгий Жуков в 1963 году адресовал писателю признательные строки: «...Ваша книга – роман «Вторжение» очень интересная и самая значительная из того, что до сих пор написано о Великой Отечественной войне 1941-1945».
Не болей!
В четверг, 3 февраля, в Липецке будут работать 10 мобильных пунктов вакцинации от COVID-19.
Лучший в профессии
3 февраля в 14:00 в гимназии № 12 начнется конкурс «Учитель года – 2022». В этом году в нем примут участие 12 учителей из школ № 3, 25, 26, 33, 36, 44, 47, 48, 59, 60, 65, 69, и пять студентов липецкого педуниверситета попробуют свои силы в номинации «Надежда». За этапами конкурса можно следить через соцсети.
Ваше мнение
Липчан приглашают принять участие в анонимном опросе о развитии туризма. Респондентам предложено ответить на вопросы, к примеру, о туристическом кэшбеке, о работе горячей линии и об использовании источников информации в сфере туризма в регионе.
Преображение Липецка
Молодые местные урбанисты могут принять участие в разработке проекта реновации областной научной библиотеки. Онлайн-заявку можно подать до 16 февраля, участие бесплатное. Молодых архитекторов в течение нескольких месяцев ждет обучающий курс от лидеров креативной индустрии «архитектура и урбанистика», работа с профессиональными наставниками-практиками, нетворкинг, обмен опытом и знаниями.
На спорте
Все желающие могут присоединиться к бесплатным тренировкам местного бегового сообщества.
Мужчинам посвящается
Городской Дворец культуры объявил фоточеллендж «Рубежи защитников» к 23 февраля. Участникам онлайн-акции необходимо направить на электронную почту lipoxana48@mail.ru фото своего папы, мужа или брата. К снимку нужно приложить короткий рассказ или интересную историю о защитнике объемом не больше одной печатной страницы. Работы принимают до 20 февраля.
Выпускной бал
В Липецке продолжают прием заявок на кастинг ведущих для городского выпускного бала «Липецкие зори — 2022». Принять участие в конкурсе могут ученики школ, студенты средних и высших учебных заведений в возрасте от 16 до 22 лет. Заявки принимают на электронную почту vipusknoy2022@list.ru.
Самые быстрые
С 3 по 5 февраля в плавательном бассейне «Спартака» пройдет чемпионат Липецкой области по плаванию. По результатам чемпионата будет сформирована сборная Липецкой области для участия в чемпионате и первенстве Центрального федерального округа.
Новинки проката
В этот четверг афиши городских кинотеатров пополнят сразу 10 новинок проката. Фильмы самого широкого круга интересов — от милых мультиков до экзистенциальной притчи Ингмара Бергмана. Расскажем о трех новых лентах.
«Падение Луны» (12+). Команда во главе с Холли Бэрри спасает Землю от катастрофы. Космический блокбастер Роланда Эммериха. По неизвестной причине Луна вдруг сходит с орбиты и идёт на столкновение с Землёй, что провоцирует множественные катаклизмы.
«Параллельные матери» (16+). Пенелопа Крус в остросюжетной драме Педро Альмодовара про женскую солидарность. Судьбы двух женщин пересекаются в родильном отделении. Дженис — успешный фотограф, Ана — запутавшийся подросток. Обе женщины одиноки, а обе беременности не были запланированы. Но случайная встреча оборачивается тесной связью, которая безвозвратно изменит их жизни навсегда.
«Другое имя» (16+). Лиза (Светлана Ходченкова) живёт в мире «премиум-класса»: её дни протекают в минимализме бесцветных интерьеров и отчуждённой сдержанности чувств, в их с мужем загородном доме нет детей, но есть элегантные борзые собаки. Однако холодное спокойствие, присущее Лизе, методично подтачивает постыдная тайна из её прошлого. Тайна, которая постепенно превращает жизнь женщины в необратимый кошмар. С каждым днём скрываться становится всё более мучительно и невыносимо. Но как далеко она способна зайти, чтобы сохранить свой секрет?
Людмила
Мороз
Электорат