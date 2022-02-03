Доброе утро, Липецк!

Уже четверг, 3 февраля. Сегодня в городе ожидается небольшой снег. Публикуем список дорог, где в четверг планируют убрать сугробы и снежные завалы. 3 февраля начнется конкурс «Учитель года». Липчан спрашивают о развитии регионального туризма. Молодые урбанисты могут принять участие в разработке проекта реновации областной научной библиотеки. В Липецке продолжается сбор заявок от претендентов в ведущие городского выпускного бала. В преддверии 23 февраля запустили фото-челлендж.

Ресайклинг нашего детства



Предлагаем начать этот день с просмотра интересного мультфильма 1960 года, который и сегодня не потерял актуальности.







Погода



В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура днём будет от -1 до -3 градусов. Ветер восточный, 4-9 м/с



День 3 февраля стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году - 36 градусов мороза.



Дороги



Сегодня днем сотрудники муниципального управления благоустройства будут вывозить снег: на парковке возле дома 2 по улице Космонавтов, дорогах в "Елецком", на улицах Первомайской, Неделина, Циолковского, 9 Мая, Адмирала Макарова, Гагарина, Студеновской, Будённого и площади Заводской, а также расчистят входы в подземный переход на площади Победы.



Рецепт дня



Наш постоянный соавтор Артём поделился рецептом бюджетной солянки. Уверены, получится очень вкусно!



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Артем (@artem.big1984)



Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.



День в нашей истории



3 февраля 1919 года в селе Ивановка Липецкого уезда в семье крестьянина родился Василий Соколов, ставший известным писателем. Ещё в школе начал писать стихи, очерки, печатался в районной и областной газетах. В годы Великой Отечественной войны он работал корреспондентом газеты «Красная звезда» и редактором отдела журнала «Знаменосец». Был награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды (дважды), медалями. Оставался на службе в армии и после окончания войны, в 1973 году ушел в запас в звании полковника.



Широко известна его трилогия о войне – романы «Вторжение», «Крушение», «Избавление». Маршал Георгий Жуков в 1963 году адресовал писателю признательные строки: «...Ваша книга – роман «Вторжение» очень интересная и самая значительная из того, что до сих пор написано о Великой Отечественной войне 1941-1945».



Не болей!



В четверг, 3 февраля, в Липецке будут работать 10 мобильных пунктов вакцинации от COVID-19.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Город Липецк (@gorod_lipetsk48)





Лучший в профессии



3 февраля в 14:00 в гимназии № 12 начнется конкурс «Учитель года – 2022». В этом году в нем примут участие 12 учителей из школ № 3, 25, 26, 33, 36, 44, 47, 48, 59, 60, 65, 69, и пять студентов липецкого педуниверситета попробуют свои силы в номинации «Надежда». За этапами конкурса можно



Ваше мнение



Липчан приглашают принять участие в анонимном



Преображение Липецка



Молодые местные урбанисты могут



На спорте



Все желающие могут присоединиться к бесплатным тренировкам местного бегового сообщества.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lipetsk Run Club (@lipetsk_run_club)





Мужчинам посвящается



Городской Дворец культуры объявил фоточеллендж «Рубежи защитников» к 23 февраля. Участникам онлайн-акции необходимо направить на электронную почту



Выпускной бал



В Липецке продолжают прием заявок на кастинг ведущих для городского выпускного бала «Липецкие зори — 2022». Принять участие в конкурсе могут ученики школ, студенты средних и высших учебных заведений в возрасте от 16 до 22 лет. Заявки принимают на электронную почту



Самые быстрые



С 3 по 5 февраля в плавательном бассейне «Спартака» пройдет чемпионат Липецкой области по плаванию. По результатам чемпионата будет сформирована сборная Липецкой области для участия в чемпионате и первенстве Центрального федерального округа.



Новинки проката



В этот четверг афиши городских кинотеатров пополнят сразу 10 новинок проката. Фильмы самого широкого круга интересов — от милых мультиков до экзистенциальной притчи Ингмара Бергмана. Расскажем о трех новых лентах.



«Падение Луны» (12+). Команда во главе с Холли Бэрри спасает Землю от катастрофы. Космический блокбастер Роланда Эммериха. По неизвестной причине Луна вдруг сходит с орбиты и идёт на столкновение с Землёй, что провоцирует множественные катаклизмы.





«Параллельные матери» (16+). Пенелопа Крус в остросюжетной драме Педро Альмодовара про женскую солидарность. Судьбы двух женщин пересекаются в родильном отделении. Дженис — успешный фотограф, Ана — запутавшийся подросток. Обе женщины одиноки, а обе беременности не были запланированы. Но случайная встреча оборачивается тесной связью, которая безвозвратно изменит их жизни навсегда.





«Другое имя» (16+). Лиза (Светлана Ходченкова) живёт в мире «премиум-класса»: её дни протекают в минимализме бесцветных интерьеров и отчуждённой сдержанности чувств, в их с мужем загородном доме нет детей, но есть элегантные борзые собаки. Однако холодное спокойствие, присущее Лизе, методично подтачивает постыдная тайна из её прошлого. Тайна, которая постепенно превращает жизнь женщины в необратимый кошмар. С каждым днём скрываться становится всё более мучительно и невыносимо. Но как далеко она способна зайти, чтобы сохранить свой секрет?







Предлагаем начать этот день с просмотра интересного мультфильма 1960 года, который и сегодня не потерял актуальности.В Липецке облачно с прояснениями, небольшой снег. Температура днём будет от -1 до -3 градусов. Ветер восточный, 4-9 м/сДень 3 февраля стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году - 36 градусов мороза.Сегодня днем сотрудники муниципального управления благоустройства будут вывозить снег: на парковке возле дома 2 по улице Космонавтов, дорогах в "Елецком", на улицах Первомайской, Неделина, Циолковского, 9 Мая, Адмирала Макарова, Гагарина, Студеновской, Будённого и площади Заводской, а также расчистят входы в подземный переход на площади Победы.Наш постоянный соавтор Артём поделился рецептом бюджетной солянки. Уверены, получится очень вкусно!Для того, чтобы рассказать, как вы встречаете новый день, выкладывайте свои фото и видео в Instagram с хештегом #доброеутро_Липецк. Мы будем рады вашим рецептам, руководствам по утренней зарядке и просто интересным фото.3 февраля 1919 года в селе Ивановка Липецкого уезда в семье крестьянина родился Василий Соколов, ставший известным писателем. Ещё в школе начал писать стихи, очерки, печатался в районной и областной газетах. В годы Великой Отечественной войны он работал корреспондентом газеты «Красная звезда» и редактором отдела журнала «Знаменосец». Был награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды (дважды), медалями. Оставался на службе в армии и после окончания войны, в 1973 году ушел в запас в звании полковника.Широко известна его трилогия о войне – романы «Вторжение», «Крушение», «Избавление». Маршал Георгий Жуков в 1963 году адресовал писателю признательные строки: «...Ваша книга – роман «Вторжение» очень интересная и самая значительная из того, что до сих пор написано о Великой Отечественной войне 1941-1945».В четверг, 3 февраля, в Липецке будут работать 10 мобильных пунктов вакцинации от COVID-19.3 февраля в 14:00 в гимназии № 12 начнется конкурс «Учитель года – 2022». В этом году в нем примут участие 12 учителей из школ № 3, 25, 26, 33, 36, 44, 47, 48, 59, 60, 65, 69, и пять студентов липецкого педуниверситета попробуют свои силы в номинации «Надежда». За этапами конкурса можно следить через соцсети Липчан приглашают принять участие в анонимном опросе о развитии туризма . Респондентам предложено ответить на вопросы, к примеру, о туристическом кэшбеке, о работе горячей линии и об использовании источников информации в сфере туризма в регионе.Молодые местные урбанисты могут принять участие в разработке проекта реновации областной научной библиотеки. Онлайн-заявку можно подать до 16 февраля, участие бесплатное. Молодых архитекторов в течение нескольких месяцев ждет обучающий курс от лидеров креативной индустрии «архитектура и урбанистика», работа с профессиональными наставниками-практиками, нетворкинг, обмен опытом и знаниями.Все желающие могут присоединиться к бесплатным тренировкам местного бегового сообщества.Городской Дворец культуры объявил фоточеллендж «Рубежи защитников» к 23 февраля. Участникам онлайн-акции необходимо направить на электронную почту lipoxana48@mail.ru фото своего папы, мужа или брата. К снимку нужно приложить короткий рассказ или интересную историю о защитнике объемом не больше одной печатной страницы. Работы принимают до 20 февраля.В Липецке продолжают прием заявок на кастинг ведущих для городского выпускного бала «Липецкие зори — 2022». Принять участие в конкурсе могут ученики школ, студенты средних и высших учебных заведений в возрасте от 16 до 22 лет. Заявки принимают на электронную почту vipusknoy2022@list.ru С 3 по 5 февраля в плавательном бассейне «Спартака» пройдет чемпионат Липецкой области по плаванию. По результатам чемпионата будет сформирована сборная Липецкой области для участия в чемпионате и первенстве Центрального федерального округа.В этот четверг афиши городских кинотеатров пополнят сразу 10 новинок проката. Фильмы самого широкого круга интересов — от милых мультиков до экзистенциальной притчи Ингмара Бергмана. Расскажем о трех новых лентах.«Падение Луны» (12+). Команда во главе с Холли Бэрри спасает Землю от катастрофы. Космический блокбастер Роланда Эммериха. По неизвестной причине Луна вдруг сходит с орбиты и идёт на столкновение с Землёй, что провоцирует множественные катаклизмы.«Параллельные матери» (16+). Пенелопа Крус в остросюжетной драме Педро Альмодовара про женскую солидарность. Судьбы двух женщин пересекаются в родильном отделении. Дженис — успешный фотограф, Ана — запутавшийся подросток. Обе женщины одиноки, а обе беременности не были запланированы. Но случайная встреча оборачивается тесной связью, которая безвозвратно изменит их жизни навсегда.«Другое имя» (16+). Лиза (Светлана Ходченкова) живёт в мире «премиум-класса»: её дни протекают в минимализме бесцветных интерьеров и отчуждённой сдержанности чувств, в их с мужем загородном доме нет детей, но есть элегантные борзые собаки. Однако холодное спокойствие, присущее Лизе, методично подтачивает постыдная тайна из её прошлого. Тайна, которая постепенно превращает жизнь женщины в необратимый кошмар. С каждым днём скрываться становится всё более мучительно и невыносимо. Но как далеко она способна зайти, чтобы сохранить свой секрет?