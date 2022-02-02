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В США умер один из предсказывающих наступление весны сурок

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#день сурка #сурок #США

В Америке умер один из знаменитых сурков предсказателей весны – Миллтаунский Мэл. Примечательно, что ежегодно 2 февраля в США отмечают день сурка.

Сурок по имени Мел из города Миллтаун, штат Нью-Джерси, умер незадолго до "дня сурка", - передает телеканал Fox5 New York.

Мел был одним из американских сурков, которых ежегодно 2 февраля вытаскивают из нор, чтобы они предсказали весну. Если сурок спокойно покидает нору, значит, весна будет ранней. А если животное испугается своей тени, то зима продлится еще шесть недель.

Жители Миллтауна выражают соболезнования в связи со смертью сурка-предсказателя. Местная администрация уже пообещала найти нового сурка, потому что "в Миллтауне должны знать, что говорят все кузены Мела о сроках наступления весны".

"Учитывая, что средняя продолжительность жизни сурка — три года, это не такой уж и шок, но Мел покинул нас в сложное время, когда все его сородичи еще находятся в спячке... Так что не найдется малыша, который заменит его до весны", — говорится на официальной странице сурка в соцсетях.

При этом мероприятие, традиционно проходящее 2 февраля, когда сурок выходит из норы и "прогнозирует" приход весны, не сможет состояться еще и потому, что власти округа не выделили из-за пандемии снегоуборочную машину, - пишет People.

Смерть сурка из Нью-Джерси не означает, что предсказать приход весны будет некому. Главный сурок-предсказатель Фил, проживающий в Панксатони, штат Пенсильвания, жив — и предскажет приход весны, когда в США наступит утро 2 февраля, - пишет "Газета.ru".

Также известностью пользовались умерший Мел, Дейв из Дюнкерка, штат Нью-Йорк, Чак из Мариона, штат Огайо и другие. Также есть сурки-предсказатели и в Канаде, например Ви Вилли из Уайартона, - пишет "Российская газета".

При этом в зоопарках Москвы и Санкт-Петербурга 2 февраля сурки не стали выходить из спячки. А метеорологи предсказывают в средней полосе России в этом году раннюю весну.
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#день сурка #сурок #США

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