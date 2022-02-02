В России

26 минут назад

В Тамбовской области в кафе в ходе конфликта погибла женщина

73
#конфликт #смерть #драка

В одном из городских кафе Котовска в ходе конфликта погибла женщина.

29 января 2022 года с 5 до 6 часов утра в одном из кафе города Котовска Тамбовской области в ходе конфликтной ситуации 31-летняя женщина толкнула 46-летнюю посетительницу, отчего та потеряла равновесие и упала. Через непродолжительное время потерпевшая скончалась в больнице. Причиной ее смерти стала тяжелая травма головы, - сообщает СК РФ по региону.

В отношении 31-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по ч. 1 ст. 109 УК РФ.

В пресс-релизе ведомства уточняется, что по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
73
#конфликт #смерть #драка

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Белгороде машина врезалась в толпу людей
#ДТП #пешеходы
В Белгороде машина врезалась в толпу людей

сегодня, 12:57

В России
Сошедший с рельсов вагон парализовал железнодорожный перегон в Кузбассе
#железная дорога
Сошедший с рельсов вагон парализовал железнодорожный перегон в Кузбассе

сегодня, 12:05

В России
В Петербурге против инспектора ДПС возбудили дело после драки с сотрудницей угрозыска
#драка #полиция
1
В Петербурге против инспектора ДПС возбудили дело после драки с сотрудницей угрозыска

сегодня, 11:32

В России
Около 80% случаев заболевания коронавирусом в Москве и Петербурге приходится на омикрон-штамм
#коронавирус #омикрон
Около 80% случаев заболевания коронавирусом в Москве и Петербурге приходится на омикрон-штамм

сегодня, 10:00

В России
Омикрон-штамм коронавируса утратил способность проникать в легочную ткань
#коронавирус #омикрон
Омикрон-штамм коронавируса утратил способность проникать в легочную ткань

сегодня, 09:29

В России
Выплаты по cоцконтрактам проиндексируют автоматически
#выплаты #соцконтракт
Выплаты по cоцконтрактам проиндексируют автоматически

вчера, 18:00

В России