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26 минут назад
В Тамбовской области в кафе в ходе конфликта погибла женщина
В одном из городских кафе Котовска в ходе конфликта погибла женщина.
29 января 2022 года с 5 до 6 часов утра в одном из кафе города Котовска Тамбовской области в ходе конфликтной ситуации 31-летняя женщина толкнула 46-летнюю посетительницу, отчего та потеряла равновесие и упала. Через непродолжительное время потерпевшая скончалась в больнице. Причиной ее смерти стала тяжелая травма головы, - сообщает СК РФ по региону.
В отношении 31-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по ч. 1 ст. 109 УК РФ.
В пресс-релизе ведомства уточняется, что по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
В отношении 31-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по ч. 1 ст. 109 УК РФ.
В пресс-релизе ведомства уточняется, что по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.