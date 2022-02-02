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сегодня, 12:57

В Белгороде машина врезалась в толпу людей

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#ДТП #пешеходы

В результате ДТП трех человек госпитализировали.

В Белгороде на пересечении улиц Некрасова и Студенческая утром 2 февраля около 10 часов 30 минут на регулируемом перекрестке произошло столкновение двух автомобилей - "Рено Логан" и "Мазда" - с последующим выездом "Мазды" на тротуар, где пешеходы ожидали разрешающий сигнал светофора.

В результате наезда "Мазды" на пешеходов 3 человека – двое мужчин и женщина - были госпитализированы.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного ДТП, сотрудниками полиции обеспечивается объезд места происшествия, - сообщили в пресс-службе УМВД.


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#ДТП #пешеходы

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