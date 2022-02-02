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В Белгороде машина врезалась в толпу людей
В результате ДТП трех человек госпитализировали.
В Белгороде на пересечении улиц Некрасова и Студенческая утром 2 февраля около 10 часов 30 минут на регулируемом перекрестке произошло столкновение двух автомобилей - "Рено Логан" и "Мазда" - с последующим выездом "Мазды" на тротуар, где пешеходы ожидали разрешающий сигнал светофора.
В результате наезда "Мазды" на пешеходов 3 человека – двое мужчин и женщина - были госпитализированы.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного ДТП, сотрудниками полиции обеспечивается объезд места происшествия, - сообщили в пресс-службе УМВД.
В результате наезда "Мазды" на пешеходов 3 человека – двое мужчин и женщина - были госпитализированы.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного ДТП, сотрудниками полиции обеспечивается объезд места происшествия, - сообщили в пресс-службе УМВД.